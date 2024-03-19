NVIDIA, Yapay Zekanın Oyunlara Nasıl Entegre Edileceğini Gözler Önüne Serdi! (Video)

Yapay zekâ artık akıllara durgunluk verecek noktalara geldi ve birçok şirket yapay zekâyı nasıl çalışmalarına entegre edebileceğini araştırıyor. Bunlardan bir yenisi de son dönemde yapay zekâ ile iyiden iyiye haşır neşir olan NVIDIA'dan geliyor.

Geliştiricilerin video oyunu karakterlerini seslendirmek, canlandırmak ve diyalog oluşturmak için yapay zekâ "dijital insan" araçlarını kullanmaya başladıklarını gördük. NVIDIA da bu bağlamda yayınladığı bir video ile bu teknolojileri kendilerinin nasıl kullandıklarını gözler önüne seriyor.

Pazartesi günü Oyun Geliştiricileri Konferansı'nda şirket, yapay zekâ araçlarının NPC'lerin oyuncu etkileşimlerine benzersiz şekillerde yanıt vermesine ve o anki oynanışa uygun yeni yanıtlar üretmesini nasıl mümkün kılabileceklerini gösteren oynanabilir bir teknoloji demosu olan Covert Protocol'ün bir klibini yayınladı.

Benzersiz Diyaloglar Sağlayan Covert Protocol Demosu

Demoda oyuncular özel bir dedektif rolünü üstleniyor ve yapay zekâ destekli NPC'lerle yapılan konuşmalara dayalı hedefleri tamamlıyor. NVIDIA, her oynanışın "benzersiz" olduğunu ve oyuncuların gerçek zamanlı etkileşimlerinin farklı oyun sonuçlarına yol açtığını iddia ediyor.

Bahsi geçen demo olan Covert Protocol, bir yapay zekâ oyun girişimi olan Inworld AI ile iş birliği içinde geliştirildi ve NVIDIA'nın Avatar Cloud Engine (ACE) teknolojisini kullanıyor.

Inworld ekibi, diğer geliştiricileri NVIDIA'nın ACE dijital insan teknolojisini benimsemeye teşvik etmek için Covert Protocol'ün kaynak kodunu "yakın gelecekte" yayınlamayı planladığını söyledi. Inworld ayrıca Kasım 2023'te Microsoft ile yapay zekâ destekli karakterler, hikâyeler ve görevler oluşturmak için Xbox'a özel araçlar geliştirmeye yardımcı olacak bir ortaklık kurduklarını da duyurmuştu.

Audio2Face Teknolojisi ile Farklı Dillere Seslendirme Senkronizasyonu

Gelişmeler yalnızca bununla da sınırlı değil. NVIDIA'nın Audio2Face teknolojisi, yakında çıkacak olan MMO oyunu World of Jade Dynasty'nin bir klibinde de sergilendi ve bir karakterin hem İngilizce hem de Mandarin Çincesi konuşmaya dudak senkronizasyonunun nasıl yapıldığı gösterildi.

Audio2Face'in karakterleri manuel olarak yeniden canlandırmadan birden fazla dilde oyun yaratmayı ve seslendirme olanağı sunulmasını kolaylaştıracağı düşünülüyor.

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