NVIDIA Yapay Zekanın Kralı Olduğunu Kanıtladı: Peki Gerçekten Öyle mi?

NVIDIA, son zamanlarda yapay zeka alanındaki atılımlarıyla gündemde olmaya devam ediyor. NVIDIA'nın yapay zeka çiplerine her geçen gün ilginin arttığı söyleyen CEO Jensen Huang, dünya çapında taleplerin olduğunu da belirtiyor.

Jensen Huang yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: "Hızlandırılmış bilgi işlem ve üretken yapay zekâ devrilme noktasına ulaştı. Şirketler, sektörler ve uluslar arasında talep dünya çapında artıyor.”

NVIDIA'nın çiplerinden 100 milyon oyuncu ve içerik üreticisinin yararlandığını söyleyen Huang, önümüzdeki sene sektörü ileriye taşımaya yardımcı olacak yeni ürünler getireceklerini de söyledi.

Yapay Zeka Şirketleri NVIDIA'nın Çiplerine İhtiyaç Duyuyor

NVIDIA'nın aynı zamanda bir sonraki çeyrekte daha yüksek gelir elde edeceğine de işaret edildi. Şirketin yapay zeka çiplerine yönelik artan talepler, analistler tarafından izleniyordu. Şirketin hisseleri de kazançların açıklanmasıyla birlikte piyasa sonrası işlemlerde değer kazandı.

Bessemer Venture Capital'den Byron Deeter'in CNBC'ye yaptığı açıklamada NVIDIA'nın büyümesini izlemenin etkileyici bir süreç olduğunu söyledi. Deeter:

"Basitçe söylemek gerekirse, yapay zekâ dalgası yazılımdaki bir sonraki büyük trenddir” diyen Deeter, "Bulut bilişimde bir sonraki ufuk. Önümüzdeki uzun yıllar boyunca büyük bir talep yaratmaya devam edecek. Bu yazılım şirketleri, çoğu durumda kendi ürünlerini oluşturmuyor. Bu nedenle bu devrimi desteklemek için bu hiper ölçeklendiricilere ve altyapı sağlayıcılarına bağımlılar. Dolayısıyla özel sektörde gördüğümüz talep eğrileri, ki bu çiplerin çekilmesinin öncü göstergesidir, yeni yeni oluşuyor."

Insider Intelligence kıdemli analisti Jacob Bourne ise NVIDIA'nın rakiplerini geride bırakmaya devam edeceğini söyledi.