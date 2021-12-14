Nvidia'nın Yeni Ekran Kartları Gecikebilir

Nvidia önümüzdeki senenin ilk haftalarında üç yeni ekran kartı modelini satışa sunmaya hazırlanıyordu. Bunlardan ilki performansın seviyesini doruklara çıkarmayı hedefleyen RTX 3090 Ti iken, diğer ikisi genişletilmiş bellek ile yenilenen RTX 3050 ( GB) ve RTX 3070 Ti (16 GB) idi. Bazı yeni raporlara göre şirketin planları beklediği gibi gitmeyebilir gibi gözüküyor.

RTX 3050 (8 GB) ve RTX 3070 Ti (16 GB) Çıkış Tarihi Ertelenebilir

05 Ocak - 08 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan CES 2022, pek çok şirketin yeni ürünlerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Nvidia tarafındaki raporlar, şirketin RTX 3090 Ti, RTX 3070 Ti (16 GB) ve RTX 3050 (8 GB) ekran kartlarını bu etkinlikte tanıtacağını ve ocak ayının sonuna doğru satışa sunacağını işaret ediyordu.

Güvenilir sızıntıları ile tanınan Igor, RTX 3070 Ti (16 GB) ile ilgili bazı kötü açıklamalarda bulundu: Bu kapsamda RTX 3090 Ti ile ilgili planların korunduğunu vurgulayan Igor, RTX 3070 Ti ekran kartının büyük bir olasılıkla birkaç ay gecikeceğini işaret etti.

Bu sızıntıdaki önemli belirsizliklerden birisi ise, RTX 3050'nin ne olacağı ile ilgili. Igor, CES 2022 sırasında yalnızca RTX 3090 Ti'ın tanıtılmasının beklendiğini vurgularken, RTX 3050 (8 GB) ile ilgili herhangi bir detaya değinmedi. Bu, söz konusu ekran kartı için de bir gecikme yaşanacağı anlamına gelebilir.

Tabii ki hemen endişe yaşamamakta fayda var: Daha önceki pek çok sızıntı, bu üç ekran kartının da 27 Ocak 2022 tarihinde satışa sunulacağını söyledi. Neyse ki gerçeği öğrenmek için uzun bir süre beklememiz gerekmeyecek. CES 2022, 05 Ocak - 08 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenlenecek.

Peki siz bu sızıntı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce şirketin yeni ekran kartı modelleri ne zaman tanıtılacak ve satışa sunulacak? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.