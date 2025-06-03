İkinci Titanik Faciasının Sır Perdesi İki Yıl Sonra Aralanıyor

2023 yılının Haziran ayında Titanik batığına yolculuk yapmak üzere çıkan beş yolcu, OceanGate'in Titan adındaki denizaltısına binerek keşif gezisine çıktıktan kısa bir süre sonra kayıplara karışmıştı. O dönem küresel anlamda büyük ses getiren olayda denizaltının basınçtan içe doğru patladığı ve tüm yolcuların feci şekilde can verdiği doğrulandı.

Netflix, manşet haberlerinden zamanla düşen ve ardından unutulan olayın iç yüzüne ışık tuttuğu bir belgeseli izleyiciyle buluşturuyor ve olayın arkasındaki gerçekleri ortaya çıkarıyor.

OceanGate Titan Faciası Belgeseli Netflix'te

Mark Monroe'nun yönetmen koltuğunu devraldığı "Titan: The OceanGate Disaster" adlı belgesel, bu feci olayın arkasındaki gerçekleri bir bir ortaya çıkarıyor. Üstelik bu belgesel yalnızca teknik detayları değil, o dönem yeteri kadar önlem alınsaydı bu facianın hiç yaşanmayacak olduğu gerçeğine de parmak basıyor. Korkunç olay, aslında daha önceden önlenebilirmiş. Tüm bunların ardından belgesel, "Nasıl oldu da beş kişinin can vermesine engel olunamadı?" sorusuna bir cevap sunuyor.

OceanGate CEO'su Stockton Rush'ın geçmişine dair izler de bulabileceğiniz belgesel, tüm bulguları bir araya getiriyor. Belgeselde; çoğu denizaltıdan farklı bir tasarıma sahip olan Titan'ın mühendisliğine, özel görüntülere, exclusive röportajlara ve muhbirlerin anlatımına yer veriyor. Üstelik denizaltının yapımında kullanılan "alışılagelmedik" malzemelere ve yapılan uyarıların nasıl hiçe sayıldığına da ışık tutuyor.

The OceanGate Distaster Çıkış Tarihi

Titan: The OceanGate Disaster belgeseli, 11 Haziran 2025'te Netflix platformundaki yerini alacak. Belgeselin fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.



