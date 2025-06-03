Türkiye'de En Çok Satılan Arabalar Açıklandı! Zirve Değişmedi
Mayıs ayında Türkiye'de en çok satılan otomobiller açıklandı. Renault geçtiğimiz ay önemli bir başarı elde etti. İşte rapora dair detaylar!
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) otomobil satışlarına dair bir rapor paylaştı. Bununla beraber 2025 yılının mayıs ayında Türkiye'de en çok satılan arabalar belli oldu. Rapora göre Renault geçtiğimiz ay büyük bir başarı elde etti.
Listenin ilk sırasında Renault tarafından piyasaya sürülen Clio HB isimli otomobil modeli bulunuyor. Clio HB modelinin geçtiğimiz ay içerisinde 4 bin 395 adet satıldığı açıklandı. Fiat Egea Sedan ise 3 bin 689 adet ile ikinci sırada konumlandı.
Togg'un T10X isimli otomobili nisan ayında 3 bin 678 adet satıldı. T10X'i 3 bin 655 adet ile BYD Seal U takip etti. Beşinci sırada Volkswagen tarafından üretilen Taigo modeli bulunuyor. Bu araç geçtiğimiz ay 3 bin 310 adet satıldı.
Altıncı sırada 2 bin 637 adet ile Renault Megane Sedan, yedinci sırada ise 2 bin 373 adet ile Fiat Egea Cross yer aldı. Bu otomobilleri Citroen C4X, Peugeot 2008, Hyundai i20, Dacia Sandero Stepway, Toyota C-HR ve Toyota Corolla takip etti.
Mayıs Ayında En Çok Satılan Otomobiller
- Renault Clio HB: 4.395 adet
- Fiat Egea Sedan: 3.689 adet
- Togg T10X: 3.678 adet
- BYD Seal U: 3.655 adet
- Volkswagen Taigo: 3.310 adet
- Renault Megane Sedan: 2.637 adet
- Fiat Egea Cross: 2.373 adet
- Citroen C4X: 2.148 adet
- Peugeot 2008: 2.104 adet
- Hyundai i20: 2.101 adet
- Dacia Sandero Stepway: 2.073 adet
- Toyota C-HR: 1.854 adet
- Toyota Corolla: 1.853 adet
- Chery Tiggo 8 Pro Max: 1.803 adet
- Nissan Qashqai: 1.679 adet