Türkiye'de En Çok Satılan Arabalar Açıklandı! Zirve Değişmedi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) otomobil satışlarına dair bir rapor paylaştı. Bununla beraber 2025 yılının mayıs ayında Türkiye'de en çok satılan arabalar belli oldu. Rapora göre Renault geçtiğimiz ay büyük bir başarı elde etti.

Listenin ilk sırasında Renault tarafından piyasaya sürülen Clio HB isimli otomobil modeli bulunuyor. Clio HB modelinin geçtiğimiz ay içerisinde 4 bin 395 adet satıldığı açıklandı. Fiat Egea Sedan ise 3 bin 689 adet ile ikinci sırada konumlandı.

Togg'un T10X isimli otomobili nisan ayında 3 bin 678 adet satıldı. T10X'i 3 bin 655 adet ile BYD Seal U takip etti. Beşinci sırada Volkswagen tarafından üretilen Taigo modeli bulunuyor. Bu araç geçtiğimiz ay 3 bin 310 adet satıldı.

Altıncı sırada 2 bin 637 adet ile Renault Megane Sedan, yedinci sırada ise 2 bin 373 adet ile Fiat Egea Cross yer aldı. Bu otomobilleri Citroen C4X, Peugeot 2008, Hyundai i20, Dacia Sandero Stepway, Toyota C-HR ve Toyota Corolla takip etti.

Mayıs Ayında En Çok Satılan Otomobiller