Bir Ödül Avcısı Hacker Sadece Güvenli Açığı Bildirerek Servet Kazandı!

Bir ödül avcısı hacker yalnızca bulduğu güvenlik açıklarını bildirerek büyük bir servet elde etti. Büyük şirketlere bulduğu güvenlik zafiyetlerini ileterek para kazanan güvenlik araştırmacısı, 2020 yılında büyük şirketlerin güvenlik seviyesini yüksek tutmak için kullandığı “hata ödül programı” sayesinde çok büyük miktarda para kazandı.

Romanya’da yaşayan beyaz şapkalı bir hacker, güvenlik hataları bildirerek para kazanmayı düşünenleri hareket geçirecek kadar yüksek miktarda para kazandı. HackerOne, beyaz şapkalı hacker tarafından ödül aramak için kullanılan bir platformdu. Cosmine Lordache adlı bu hacker, 12 ay önce 468 hata bildirerek hata bildirerek milyon dolar kazanan kişilerin listesinde yedinci sırada yer aldı. Hata ödülü arama platformu HackerOne, “inhibitor181” kullanıcı adına sahip hacker Lordache’nin kazancının 2 milyon dolara ulaştığını duyurdu.

Şirket, 334 gün önce Lordache’nin güvenlik açığı bildirerek kazancı 1 milyon dolara ulaşan 7. hacker olduğunu duyurmuştu. Şirket, birkaç gün önce paylaşmış olduğu tweetle beyaz şapkalı hackerın kazancı 2 milyon dolara ulaşan ilk hacker olduğunu duyurdu.

334 days ago we announced Cosmin as the 7th hacker to reach $1 million dollars in earnings. Today we celebrate his achievement to be the FIRST to reach $2 million! Please join us in congratulating @inhibitor181! 🥳#TogetherWeHitHarder pic.twitter.com/RGIKTog1mo