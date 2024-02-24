Odysseus Uzay Aracının Ay Yüzeyinde Yan Yattığı Fark Edildi: Şimdi Ne Olacak?

NASA, Intuitive Machines'in Ay'ın yüzeyine başarıyla inen ilk ticari şirket olduğu dünkü tarihi Ay inişiyle ilgili daha fazla ayrıntı paylaştı. Şirket, Odysseus uzay aracının Ay'ın güney yarımküresindeki Schomberger kraterine iniş yaptığı sırada yüzeyden yaklaşık 10 km yükseklikte çektiği bir görüntüyü paylaştı.

Görüntüler incelendiğinde ortaya çıkanlara göre iniş aracı sabit ancak inişe geçtiği sırada yüzeye bir ayağı takılmış ve bu da devrilmesine neden olmuş.

Odysseus 'Yattığı Yerden' Veri Toplamaya Devam Edecek

Ekip, iniş aracının şu anda yüzeyde yan yattığına inanıyor ancak üzerindeki araç gereçlerin hâlâ çalışabileceği konusunda iyimserler çünkü bunların çoğu görüş alanı içinde ve bazıları hâli hazırda veri topluyor. Aynı zamanda yan yatmasına rağmen aracın üzerindeki güneş panelleri güneşten enerji alabildiğinden, enerji üretimi de gelecek süreçte bir sorun olacak gibi görünmüyor.

Ekibin iniş aracının yan yattığını fark etmesi biraz zaman aldı çünkü yakıt tankının doluluk seviyeleri Ay'ın yer çekimi nedeniyle dün beklenen değeri gösterdi. Yeni veriler, Intuitive Machines'in icra kurulu başkanı ve kurucu ortağı Steve Altemus'a göre aracın yönünü "oldukça kesin terimlerle" gösterdi.

Şimdi aracın nihai amacı önümüzdeki birkaç gün içinde görüntü almanın yanı sıra araçtaki 12 faydalı araçtan bilim verileri toplamak. Şimdilik gelen verilere göre Odysseus üzerindeki bütün araçlar stabil şekilde çalışıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ay üzerinde yürütülen çalışmalara dair düşünceleriniz neler? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.