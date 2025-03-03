Sosyal Medya Platformları İçin Son Tarih 31 Mart! Harekete Geçmek Zorundalar
Sosyal medya ve diğer çevrimiçi platformlar, kullanıcıların yasadışı içeriklerle karşılaşma riskini değerlendirmeleri için uyarı aldı.
Britanya'nın medya düzenleyicisi Ofcom'dan sosyal medya platformlarına sert bir uyarı geldi. Şirketlere 31 Mart tarihine kadar kapsamlı bir risk analizi sunmalarını şart koşuldu.
Bu risk değerlendirmesi; platformlarda terörizm, nefret suçu, çocuk istismarı ve finansal dolandırıcılık gibi suçların nasıl işleyebileceğini ölçmek niyetiyle talep ediliyor.
Ofcom'un getirdiği düzenlemeler, geçtiğimiz yıl kabul edilen Online Safety Act kapsamına giriyor.
Yasa özellikle Meta'nın Facebook ve Instagram gibi, ByteDance'in TikTok gibi büyük platformlarının, kullanıcıların maruz kalabileceği yasadışı içeriklere karşı önlemler almasını zorunlu kılıyor.
Yasa Dışı İçerikler Paylaşılmadan Engellenmeli
Ofcom'un belirttiği bazı önemli noktalar vardı Örneğin şirketler, platformlarında kullanıcıların yasadışı içeriklerle karşılaşma olasılığını hesaplamakla yükümlü.
Sosyal ağlardaki kullanıcılar arası iletişimde, bu platformların suç işlenmesine zemin hazırlayıp hazırlamadığı değerlendirilmek zorunda.
Tüm bu uyarılara ve şartlara rağmen belirlenen son tarihe kadar risk değerlendirmesi yapılmazsa Ofcom yaptırım uygulayacak.
Ofcom'un kararı, sosyal medya alanında faaliyet gösteren devlerin ve diğer çevrimiçi hizmet sağlayıcılarının, güvenlik ve içerik yönetimi konusunda daha titiz davranmalarını sağlamak için devreye giriyor.
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