Sosyal Medyanın Korkunç Gücü: TikTok, Koca Bir Kıtayı Yok Ediyor

İspanyol El Pais gazetesi, "Dünyanın en soğuk bölgesi nasıl gözde bir tatil noktasına dönüştü?" sorusunu ele alarak Antarktika turizmini mercek altına aldı. Süreci hızlandıran isim bir sosyal medya platformuydu: TikTok. Sosyal medyadaki trendler yüzünden turistler bu bölgeye akın etmeye başladı.

Turistler trendlere ayak uydurmak için buzullar arasında DJ eşliğinde dans ediyor, penguen kostümü giyip yüzüyor ve kopardıkları buz parçalarını içkilerine atarak ekosistemi sorumsuzca yok ediyorlar. Maraton koşusundan kano gezilerine, zirve tırmanışlarından erotik partilere kadar pek çok etkinlik sunuluyor.

Peki tüm bunlar nasıl mümkün, interneti nereden buldular? Elon Musk'ın Starlink uyduları sayesinde.

Turist Sayısı Rekor Kırdı

Lüks Roald Amundsen kruvaziyeri, kişi başı 22 bin dolar ödeyen 500 yolcuyu Antarktika'ya taşıdı. Bunun yanı sıra, birçok farklı geminin de kıtaya turist getirdiği belirtiliyor.

İspanya Kutup Komitesi Başkanı biyolog Antonio Quesada, Antarktika'ya gelen turistlerin bölgede bilim insanları ve askerleri gördüklerinde şaşkınlık yaşadıklarını belirtti.

Ancak uzmanlar bu turizm çılgınlığının ekosisteme büyük zarar verebileceği konusunda uyarıyor. İstilacı türlerin taşınması, hassas ekosistemlerin bozulması gibi ciddi tehlikeler söz konusu.

Uluslararası Antarktika Tur Operatörleri Birliği (IAATO) verilerine göre ziyaretçi sayısı 1990'ların başında yılda 7 bindi. 2017'de 44 bine, 2024'te ise 125 bine yükseldi!

Turistlerden Vergi Alınması Teklifi Masada

Antarktika Antlaşması'na taraf ülkeler, kıtaya gelen ziyaretçilerden vergi alınmasını değerlendirmeye başladı. İspanya ordusuna mensup askerlerle kıtaya giden El Pais muhabirleri, Antarktika'yı İspanya'nın ünlü tatil beldesi Benidorm'a benzetti ve gelen turistlerin vergiye tâbi tutulması gerektiğini aktardı.

2022'de yayımlanan bir araştırma, turist faaliyetlerinin buzların daha hızlı erimesine yol açtığını ortaya koydu. İlaveten bölgede alışılmadık düzeyde yüksek karbondioksit seviyeleri tespit edildi.

Sosyal medya için içerik çekmeye gelen turistlerin karaya adım atar atmaz telefonu çıkarıp çekime başladıkları bilgisi vurgulandı. Bu gelişmeler ışığında ziyaretçilerden para alınması elzem gibi görünüyor, zira iklim değişikliğinin etkisiyle Antarktika'da sıcaklık rekorları kırılıyor.

Bitki örtüsü hızla genişlerken, kıtanın doğal yapısı değişiyor. Uzmanlar acilen önlem alınmazsa turistlerin bu hassas ekosistemi yok edeceğini savunuyor.