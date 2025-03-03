Reddit'in Kurucu Ortağının İsmi Bundan Böyle TikTok'la Anılacak

Reddit'in kurucularından ve girişim sermayecisi Alexis Ohanian'ın, TikTok'un ABD operasyonlarını satın almak üzere yürütülen teklifte sosyal medya konusunda uzman stratejik danışman olarak görev alacağı duyuruldu.

Haberci Frank McCourt, Ohanian'ın geniş deneyim portföyü sayesinde sosyal medyanın geçmişi ve geleceği hakkında derin bir anlayışa sahip olduğunu belirtti.

Ohanian, University of Virginia'da oda arkadaşıyla birlikte Reddit'i kurmuş; 2006'da Conde Nast'e satıp, 2014'te yeniden şirketin dönüşüm sürecine başkanlık etmek üzere geri dönmüştü. Ayrıca Instacart, Patreon ve OpenSea gibi pek çok teknoloji şirketine yatırım yaptı.

TikTok'un Yasaklanma Süreci

Kısa süreli bir kesinti yaşandıktan sonra, Donald Trump'ın müdahalesiyle uygulama yeniden erişime açıldı. Trump, yasaklamanın uygulanmasını 75 gün erteledi ve satış sürecinin denetimi için Başkan Yardımcısı JD Vance'i görevlendirdi.

McCourt, TikTok teklifiyle ilgili kapsamlı finansman, teknolojik yaklaşım ve ulusal güvenlik hususlarını içeren bilgileri Beyaz Saray'a ilettiğini sözlerine ekledi.

TikTok'un Çinli ana şirketi ByteDance henüz bu sürece çok az dahil olmuş durumda; banka desteği almamış, satılacak varlıkları belirlememiş ve bir değerleme yapmamış.

McCourt, ByteDance'in, ABD nüfusunun yarısı tarafından kullanılan popüler kısa video uygulamasını satmak yerine kapatmayı tercih etme ihtimalinin de bulunduğunu belirtti.

ByteDance, TikTok'u ABD'li bir sahibiyle satmadığı takdirde, uygulamanın ABD'de yasaklanması tehdidiyle karşı karşıya kalıyordu. Öte yandan, McCourt'un ekibi, Los Angeles Dodgers'ın eski sahibi ve ortakları tarafından Ocak ayı başlarında sunulan teklif ile ByteDance'e karşı zamanla baskı kurdu.

Tam Kontrollü Teknolojik Altyapı

Şimdi Proje Liberty adı verilen bu teklif, TikTok'un ABD'deki varlıklarını satın alma amacı taşıyor ve McCourt, bu teklifi "Halkın Teklifi" olarak nitelendiriyor. Temel hedef, kullanıcılara verilerinin nasıl kullanılacağı ve paylaşılacağı konusunda tam kontrol sunan teknolojik altyapı ile uygulamayı işletmek.

Ohanian'ın iki ana alanda katkısı olacak:

Projeyi doğrulamak ve tanıtmak.

Hem teknoloji meraklılarına hem de teknolojiye uzak kitlelere bu yeniliğin önemini anlatmak.

Ohanian, projeye katılmaktan duyduğu heyecanı dile getirirken, insanların verileri üzerinde daha fazla söz sahibi olabilmesini sağlamayı amaçladığını belirtti.