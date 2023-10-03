Bakan Açıkladı: Öğrencilere Ücretsiz İnternet Hizmeti Bu Ay Başlıyor!

Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan örgün öğretimde okuyan öğrencilere söz vermişti. Üniveristeli gençlere aylık 10 GB ücretsiz internet verileceğini söylemişti.

Vergisiz telefonların açıklanmasının ardından ücretsiz internetle iligli de yeni bir haber geldi. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, üniversitelilerin hizmetten ne zaman faydalanabileceklerini ve şartları açıkladı.

Üniversite öğrencileri, yalnızca bir hatla sınırlı olmak kaydıyla aylık 10 GB ücretsiz internetin sahibi olacak. Vergisiz telefon kampanyası da dahil olmak üzere ücretsiz internet hizmeti bu aydan itibaren kullanıma açılacak.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Yaklaşık 3,6 milyon öğrencimizi kapsayacak olan bu projede bunu hak eden öğrencilerimiz kullanmış olacak. Bu ay başlayacağız vermeye.

3 operatörden tekliflerimizi aldık, 12 ay süre içinde mutabakat sağladık. Gençlere verme noktasındayız. Ücretsiz internet projesi için 10 GB interneti hak eden kişilerin kullanmasını sağlamış olacağız. Gerek cep telefonundan gerek IMEI numarasından örtüşmesini sağlayacağız. Başkası kullanamayacak. BTK ile bunu sağlama yeteneğine sahibiz.

Bu ay 10 GB internet başlar. En ihtiyaç olan nokta bu ay. Gençler hangi operatörü kullanıyorlarsa o operatörü kullanabilecekler. Yerli üretim şartı, sınır fiyat konuldu, onun altında kalan yerli üretim markalarına uygulanacak cep telefonu kampanyası var, o da bu ay hayata geçirilir.”