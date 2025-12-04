Öğrenciler, iPhone 17 Pro Max'i Bile Vergisiz Alabilir: Teklif TBMM'de

Öğrencilerin vergisiz telefon, bilgisayar ve tablet almasını öngören yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. MHP tarafından hazırlanan teklifte, önceki uygulamanın aksine 9.500 TL'lik fiyat sınırı bulunmuyor. Düzenleme kabul edilirse, 26 yaşını doldurmamış öğrenciler 107 bin 999 TL'ye satılan iPhone 17 Pro Max'i 53 bin TL'ye alabilecek. İşte detaylar!

Türkiye'de Yeni Bir Teknolojik Ürün Almak Giderek Zorlaşıyor

Türkiye'deki telefon fiyatları her geçen gün biraz daha artıyor. TL'deki değer kaybı ve yüksek vergi oranlarından kaynaklanan bu durum, yeni bir telefon almak isteyen vatandaşları zorluyor. Üstelik vergi oranları telefon kadar yüksek olmasa da diğer teknolojik ürünlerde de durum farksız. Öğrenciler için ise duurm çok daha kötü.

Artan yaşam maliyetleri ve yükselen teknoloji fiyatları, özellikle dar gelirli gençleri ciddi bir ekonomik baskı altına alıyor. Bu durumun farkında olan hükümet, geçtiğimiz yıllarda üniversite öğrencilerinin vergisiz telefon, bilgisayar ve tablet sahibi olabilmelerini sağlayan düzenlemeleri hayata geçirmişti. Ancak bu da çözüm olmadı.

Getirilen yerli üretim şartı ve düşük fiyat sınırı, öğrencilerin seçeneklerini önemli ölçüde daralttı. Söz konusu fiyat aralığındaki telefonlar temel iletişim ihtiyaçlarının ötesine geçemezken bilgisayarların performansı da ofis uygulamaları ve YouTube'da 1080p video izlemek gibi basit medya tüketimiyle sınırlı.

Öğrenciler Sınır Olmadan Vergisiz Telefon, Bilgisayar ve Tablet Alabilecek mi?

Şimdi ise MHP'nin sunduğu kanun teklifi bunu değiştirme potansiyeline sahip. Teklifin TBMM'den geçmesi durumunda 26 yaşını doldurmamış ve örgün öğretim gören gençler, herhnagi bir sınır olmaksızın istedikleri teknolojik ürünü vergisiz alabilecek. Bu da yıllarca kullabileceği bir iPhone ya da güçlü bir bilgisayar isteyen öğrenciler için büyük kolaylık sağlayabilir.

Açık öğretimde okuyan öğrenciler ise bu düzenlemeden faydalanamayacak. Peki öğrenciler gerçekten de bir sınır olmadan vergisiz telefon, bilgisayar ve tablet alabilecek mi? Yukarıda da belirttiğimiz üzere kanun teklifi iktidar ortağı olan MHP'den geldi. Ancak bu kabul edileceği anlamına gelmiyor. Bu noktada son söz hala iktidar AKP'de.

Halihazırdaki uzun zamandır devam eden bu sorunu düzeltme yönünde bir adım atmamış olmaları ve yurt dışı telefon alımı gibi seçenekleri zorlaştırmaları hükümetin bu konuya pek de sıcak bakmadığını gösteriyor. Elbette ki bu konudaki son söz meclisin ve milletvekillerinin.