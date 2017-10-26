ABD'de öğrenmeyi hızlandıran saç bandı geliştiriliyor. Söz konusu proje, Amerikan Savunma Araştırma Projeleri Kurumu DARPA tarafından projelendiriliyor.

Proje, Kanada McGill Üniversitesi ve HRL Laboratuvarı'nın katkısıyla hayata geçirilecek. Başa takılan bir bant şeklinde tasarlanan ürün, özellikle öğrenciler için öğrenmede son derece kolaylık sağlayacak.

Habere göre henüz geliştirilme safhasında olan bu saç bantları, beyinde bilişsel aktiviteleri hızlandıracak ve hafızayı kontrol edecek olan bir sistemin saç bantlarına uygulanmasıyla, prefrontal korteks denilen beyin bölgesine akımlar göndererek çalışacak. Söz konusu akımlar, beyin hücreleri arasında bulunan hücreleri güçlendirecek ve kullananların öğrenme kapasitesini yüzde 40 oranında artırabilecek.

ABD Gıda ve İlaç Kurumu'nun onayını bekleyen bu projenin, 2022 yılına kadar onay alması bekleniyor. Bu prosedürün ardından öğrenmeyi hızlandıran saç bantları ihtiyacı olanlar için piyasa çıkacak.

Saç bantlarının özellikle öğrenme zorluğu yaşayan öğrenciler ve yetişkinler için son derece faydalı olabileceği düşünülüyor. Doğal olarak kullanıcılar saç bantlarını çıkardıklarında öğrendikleri hiçbir şeyi unutmayacaklar. Söz konusu saç bantları, kadın ve erkekler için farklı modellerde tasarlanacaklar.