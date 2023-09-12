Trabzonspor - Fenerbahçe Rekabetini Konu Alan "Öğretmen" Filminin Fragmanı Yayınlandı!

Ülkemizin futboldaki en büyük rekabetlerinden biri olan Trabzonspor - Fenerbahçe rekabeti beyaz perdeye taşınıyor.

Trabzon’un Çaykara ilçesine tayin olan koyu Fenerbahçeli bir öğretmenin başından geçen trajikomik olayları konu alan yeni "Öğretmen" filminden gelen fragman, Trabzonspor’un Katarlılara satılmasının mizahi dille anlatılmasını konu alıyor.

Senaryosunu Yılmaz Okumuş'un yazdığı komedi filmi "Öğretmen"in yönetmen ve yapımcı koltuğunda ise Bilal Kalyoncu yer alıyor.

Öğretmen Filmi Fragmanı

Öğretmen Filmi Konusu

Trabzon’un Çaykara ilçesine tayin olan koyu Fenerbahçeli bir öğretmenin gözünden anlatılacak olan trajikomik olaylar, Trabzonspor - Fenerbahçe rekabetinin sertliğini resmederken aynı zamanda mesleğine aşık bir öğretmenin öğrencileri için yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığını seyirciye gösteriyor.

Öğretmen Filmi Oyuncuları

Bilal Hancı

Ufuk Özkan

Asuman Dabak

Necmi Yapıcı

Onur Dilber

Ulaş İnan Torun

Burak Satıbol

Adem Yılmaz

Seymen Aydın

Öğretmen Filmi Vizyon Tarihi

Dağıtımını TME Films’in üstlendiği "Öğretmen" filmi, 20 Ekim tarihinde vizyondaki yerini alacak.