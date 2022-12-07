Öksürük Sesinden Zatürre Teşhisi Yapabilen Yapay Zeka Geliştirildi
Güney Koreli bir grup araştırmacı, yalnızca öksürük sesinden zatürre teşhis edebilen bir yapay zeka geliştirdi. İşte detaylar!
Öksürük seslerini dinleyerek zatürre olup olmadığı tespit edebilen yeni bir yapay zeka geliştirildi. Güney Kore'den bir grup araştırmacı, daha önce zatürre teşhisi konulan hastaların seslerini kayıt ederek yapay zekayı bu tespiti yapabilme konusunda eğitti.
Güney Kore'nin Hanyang Üniversitesi'ndeki araştırmacı ekibi, bu araştırma için zatürre teşhisi konulan hastalardan özel kayıtlar aldı. Tamamen temiz sesin algılanabileceği ortamlarda kayda alınan bu sesler yapay zekayı eğitmek için kullanıldı.
Zatürre olan hastaların, durumunu erkenden fark etmek ve tedaviye yanıt vermesini sağlamak oldukça önemli.
Yapay Zeka Gelecekte Birçok Hastayı Kurtarabilir
Bu kapsamda bu tip araştırmalar, hastalığın en erken tespitinin yapılması açısından büyük önem taşıyor. Mevcut durumda bir dizi test ve röntgenle tespit edilebilen zatürre artık yapay zeka sayesinde çok daha erken teşhis edilebilecek.
Araştırmacı ekip eğittikleri yapay zekayı henüz ticari olarak kullanıma sunmasa da gelecekte pek çok hastanın tedavisinde önemli rol oynayacaklarını düşünüyor.
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