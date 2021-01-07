İngiltere’de Bazı Okullar, Uzaktan Eğitim İçin PS4’ü Önerdi

Çin’in Wuhan kentinde başlayarak dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs maalesef ki hayatın hemen hemen her noktasında etkisini göstermeye devam ediyor. Salgından en çok olumsuz etkilenen alanlardan bir tanesi de eğitim oldu. İngiltere’deki bazı okullar ise uzaktan eğitim için PS4 (PlayStation 4) kullanılmasını tavsiye etti.

COVID-19 salgını hala son bulmadı ve hayatın hemen her anında etkisini hissettiriyor. Salgının dünyanın dört bir yanına yayılmaya başladığı ilk günden bu zamana kadar birçok sektör zarara uğradı. Örneğin sinema sektörü 2020 yılında çok fazla kazanç elde edemedi çünkü sinemalar ülkelerin aldığı tedbirler kapsamında uzunca bir süre kapalı kaldı ve coronavirus şu an tam olarak bitmediği için bazı ülkelerde hala kapalı kalmaya devam ediyor.

Salgından belki de en çok etkilenenler kuşkusuz ki öğrenciler oldu. Çocukların çoğu, tablet ve benzeri elektronik araçların olmaması ve internete erişim sorununun yaşanması gibi nedenlerle eğitim ve öğretim yılı boyunca uzaktan katılım sağlamakta büyük güçlük çekti. Çocukların yeterince ekipman sahibi olmaması, eğitimi kaçırmasına sebebiyet verdi.

Uzaktan Eğitim İçin PS4 Kullanılabilir mi?

İngiltere’deki bazı okullar, PlayStation 4’ün İngiltere’deki fiyatının düşük maliyetli olduğunu göz önünde bulundurarak öğrencilere bir oyun konsolu olan PlayStation 4’ü kullanmalarını tavsiye etti. Sony tarafından üretilip kullanıcılarla buluşturulan oyun konsolunda Microsoft Teams gibi çoğu hizmet yerleşik web tarayıcısı tarafından destekleniyor ve bu da oyun konsolunun zor zamanlarda cankurtaran hale gelmesini sağlıyor.

İngiltere’de kısıtlamalar hala devam ediyor ve çalışanların çoğu şirketteki pozisyonlarının uygunluğuna bağlı olarak evden çalışma sistemine geçti. Evden çalışma ise bilgisayar ve benzeri elektronik cihazların dolu olmasına yol açıyor. Bu kişilerin eğer bir çocuğu varsa ve bu çocuğu uzaktan eğitim alıyorsa Microsoft Teams gibi yazılımlara ulaşmakta zorluk çekebilir. İngiltere’deki okulların ebeveynlere böyle bir tavsiyede bulunmasını ise PlayStation 4’ün İngiltere'de oldukça düşük maliyetli olması sağladı.

PlayStation'a benzer şekilde Xbox oyun konsolu da uzaktan eğitimde kullanılabiliyor. Xbox’ta da Teams’e bağlanmak, Word ve Excel gibi yazılımları kullanmak mümkün. Ayrıca oyun konsoluna sahip olan kişiler, e-postalarını da kontrol edebiliyor. Xbox veya PlayStation konsolunun sahibi, kısacası düşük özellikli bir bilgisayarda yapabileceği hemen hemen her türlü işlemi yapabiliyor.