Sony PS5 Üretimini Arttırmak İçin PS4 Pro Üretimini Durdurdu

Konsol oyuncuları için 2020 yılında bir PlayStation 5 bulmak oldukça zordu. Ön sipariş yakalama çabalarından stok yenilemelerini beklemekle geçen yıl içerisinde yeni nesil oyun konsolunu satın alabilmek için oyuncuların aşırı derecede şanslı olması gerekiyordu. Oyuncuların sorununu çözmek isteyen Sony, PS5 üretimini arttırmak için bir ülkede PS4 Pro üretimini durdurma kararı aldı.

Sony Önceliği PS5 Üretimini Arttırmaya Veriyor

Bugünlerde Microsoft yeni nesil oyun konsollarının üretiminde hem Microsoft hem de Sony cephesinde büyük sıkıntılar olduğu bildiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve İrlanda’da yer alan perakendeciler hala toplu PlayStation 5 almayı beklediğini belirtiyor. Xbox ve Sony tarafından piyasaya sürülen Xbox Series S, Xbox Series X ve PlayStation 5’i çevrim içi olarak satın almak özellikle son zamanlarda çok daha zor görünüyor.

2020 yılı, insanların çevrim içi olarak PlayStation 5 sipariş etmesi için biraz şanslı olmasının gerektiği bir yıl oldu. Oyuncular özellikle aralık ayında stokta PlayStation 5 kalmamasından şikayet ederken perakendeciler de yeterli sayıda PlayStation 5’în temin edilememesinden yana şikayetlerini dile getirdi. Oyun sektörünün önde gelen şirketlerinden Sony, 2021 yılında da bu durumun yaşanmaması için ileriye yönelik birtakım önemli adımlar atıyor. Şirket, son aktarılan bilgilere göre Japonya’daki PlayStation 4’ün birkaç modelinin üretimini durdurma kararı verdi.

GameWatch’un haberine göre PlayStation 4 Pro’nun (CUH-7000) her modeli ve PS4 Slim (CUH-2000) modellerinin biri haricinde tümü şirketin kendisi ülkesinde artık üretilmeyecek. Sony’nin Japonya’da üretmeye devam edeceği tek oyun konsolu PlayStation 4 500GB Jet Black olacak.

Sony, ilk olarak VGC tarafından bildirilen raporda da yer verildiği üzere kaynaklarını daha çok PlayStation 5 modellerinin üretimine ayırmayı planlıyor. Rapor eğer doğru ise PlayStation 5’in üretimi artacak ve bunun sayesinde stoklar daha sık yenilenmeye başlayacak.

Oyuncuların kafasında yer alan soru işaretlerinden bir tanesi de Sony’nin üretimi hızlandırmaya ne zaman başlayacağıdır. Bu sorunun cevabı şimdilik bilinmiyor ancak şirketin oyuncuların sorununu ortadan kaldırmaya yönelik attığı önemli adımlara göre 2021 yılının ilk çeyreğinde oyuncuların beklentisinin karşılanmaya başlanacağı tahmin ediliyor.