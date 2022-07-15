Bilim İnsanları Keşfetti: İşte Okyanusun Derinliklerindeki Korkutucu Canlı

Okyanusun derinlikleri her geçen gün insanlığı şaşırtmaya devam ediyor. Işığın bile ulaşamadığı noktalarda hayal bile edemeyeceğimiz canlılarla karşılaşıyoruz.

Titanik'in enkazını ve alman savaş gemisi Bismarck'ı bulmasıyla tanınan EV Nautilus gemisinde çalışan araştırmacılar, Pasifik Okyanusu'nun derinliklerinde görenleri hayrete çeviren bir canlı keşfetti. Deniz kalemi olarak adlandırılan sınıfa ait olduğu düşünülen canlı, Hawaii'nin batısında yer alan Johnston Atoll Adası yakınında insansız deniz aracı ile gözlemlendi. Deniz kaleminin yaşadığı yer neredeyse 3 kilometre derinliğe sahip.

Deniz kalemleri, mercanları ve deniz anasını içeren geniş bir su hayvanı grubu olan cnidarians ailesinin alt üyeleri olarak biliniyor. Genellikle Atlantik ve Hint Okyanusu'nda rastlanan bu hayvan ilk defa Pasifik'te görüntülendi.

İşte Deniz Kaleminin Görüntüleri

EV Nautilus YouTube kanalında yayınlanan videoda deniz kaleminin yemekleri yakalamak için kullandığı dokungaçları çok net bir şekilde kaydedildi. Araştırmacıların aktardığına göre deniz kalemini tabana bağlayan sapı neredeyse 2 metre uzunluğunda.

Yeni keşfedilen canlının tam olarak nasıl sınıflandırılacağına henüz karar verilmedi. Araştırmacılara göre bu canlı deniz kalemi ailesinin yeni bir türü olabileceği gibi bambaşka bir türe de ait olabilir. Yayınlanan video sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan araştırmacılar, "Tam da deniz kalemi benzeri muhteşem canlılar için okyanusun derinliklerini keşfetme görevlerimize devam etmeliyiz" dedi.