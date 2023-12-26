Bu da Oldu: Ölen Babasının Sesini Yapay Zeka ile Yeniden Canlandırdı!

Missouri'nin St. Louis şehrinde yaşayan Philip Willett babasının hayatını kaybetmesinin ardından annesine özel bir Noel hediyesi yapmaya karar verdi. Babasının pankreas kanserinden kaybedildiği 2022 yılı sonrasında Willett yapay zeka teknolojisi kullanarak babasının sesini canlandırdı.

Dokunaklı Noel Hediyesi!

Willett, Good Morning America'ya yaptığı açıklamada yapay zekayı hediye için kullanma fikrinin eşinden geldiğini belirtti. Başlangıçta bu fikre sıcak bakmasa da daha sonra benzer deneyimleri araştırarak fikrini değiştirdi.

Noel hediyesini hazırlarken yapay zeka programına "Merhaba tatlım" gibi babasına ait klasik ifadeleri ekleyen Willett programın oluşturduğu sesi duyduğunda "tüm vücudunun ürperdiğini" ifade etti.

Hediyeyi tamamlamak için bir gün boyunca aralıksız çalışan Willett, annesinin bu özel anı TikTok'ta paylaşarak videoyu viral hale getirdi. Videoda, annesinin duygusal bir şekilde hediyesini açtıktan sonra ikisinin birbirlerine sarılarak ağladığı anlar yer aldı.

Yapay zeka tarafından üretilen sesli mesajın yanı sıra Willett annesi Trish Willett ile babasının birlikte çekilmiş fotoğraflarından oluşan bir klipten oluşan bir videolu kitap hazırladı.

TikTok açıklamasında "Videoda bu gözükmüyor ama bundan sonra muhtemelen 10 dakikalık bir kucaklaşma oldu. En az 5 dakika boyunca hareket ettiğimizi sanmıyorum ve ikimiz de sadece ağlıyorduk" ifadelerini kullanan

Willett, hediyesinin annesinin babasını hatırlamasını kolaylaştırdığını ve ailenin geri kalanının da duygusal bir şekilde tepki gösterdiğini belirtti.