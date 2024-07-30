Olimpiyatların Devam Ettiği Fransa'da Fiber Optik Saldırısı!

Fransa'nın başkenti Paris'teki 2024 Yaz Olimpiyatları'nın 26 Temmuz'daki açılış töreni sosyal medyada oldukça tartışılırken, müsabakalar tüm hızıyla devam ediyor. Maalesef arka tarafta "sabotaj" eylemleri de yaşanıyor.

Ülkedeki tren hatlarının kundaklanmasının ardından Hérault, Bouches-du-Rhône, Oise, Meuse, Drôme ve Aude bölgelerinde telekomünikasyon alt yapılarına saldırı gerçekleştirildi. Fiber optik kabloların koparılması nedeniyle sabit ve mobil hatlarda sorunlar yaşandı.

Rus Hacker'lar Yıllardır Olimpiyatları Hedef Alıyor!

Saldırıları kınayan Dijital İşler Bakanı Marina Ferrari bu eylemleri "korkak ve sorumsuz" olarak nitelendirdi. Olimpiyat etkinliklerinin gerçekleştirildiği Paris fiber optik kabloların kesilmesinden etkilenmedi ancak neredeyse herkes bunun olimpiyatlara zarar vermek için yapıldığını düşünüyor.

Milyonlarca insan olimpiyat oyunları için Paris'e akın ediyor ve yetkililer sadece ülkedeki güvenliği sağlamak için değil, siber saldırılar konusunda da teyakkuzda. Siber güvenlik uzmanları olimpiyat oyunlarında dört milyara kadar siber saldırı olabileceğini öngörüyor.

Fransız istihbarat servisleri özellikle Rus hacker'lara karşı tetikte. Rusya'nın olimpiyatlara siber saldırı düzenleme konusunda epey kabarık bir sabıkası var. Ukrayna'yı işgal saldırıları nedeniyle bu yıl Rusya'nın olimpiyatlara katılmasına da izin verilmedi, bu nedenle gerginlik tüm yılların en yüksek seviyesinde.

2018'de Güney Kore'de düzenlenen Kış Olimpiyatları'nda, Rus istihbarat servislerine bağlı hacker'lar çevrimiçi bilet sistemini bozarken, açılış töreni sırasında stadyumdaki WiFi'yi kesmişti. Yani olimpiyatlar seyircilere müthiş bir spor şöleni sunarken, arka tarafta suçlular ve polis arasında kedi-fare oyunu oynanıyor.