Öldüğünüzde Steam Hesabınıza Ne Olacak? Yetkilerden Resmi Açıklama Geldi!

Dijital çağın hızla evrimiyle birlikte, hayatımıza birçok yeni kavram girdi. Ancak, son günlerde duyulan yeni bir kavram bir kez daha dijital çağın gerektirdiklerinin önemini vurguladı.

Dijital miras kavramı, günümüzün dijital dünyasında yaşadığımız gerçeklikle yüzleşmemizi sağlıyor. İşte bu yüzleşmemizi sağlayan gerçeklik basit bir soruyla açığa çıktı. Bir ResetEra kullanıcısının sorduğu soruyla, Steam hesapları ve oyunlarının ölüm sonrası devredilemeyeceği ortaya çıktı.

Steam Hesabı ve Oyunlar Ölüm Sonrası Neden Devredilmiyor?

Bu küçük bilgi ilk olarak ResetEra kullanıcısı delete12345 tarafından, Steam'in müşteri desteğine şu soruyu sormasının ardından fark edildi: "Yakın zamanda ölmeyi planlamıyorum, ama bunu yaptığımda Steam hesabımın mülkiyeti vasiyet yoluyla devredilebilir mi?"

Steam, kullanıcının sorusuna şu yanıtı verdi: “Teşekkürler, ancak maalesef Steam hesapları ve oyunlar vasiyet yoluyla devredilemez. Steam desteği, birinin hesaba erişmesini sağlayamaz veya içeriği başka bir hesapla birleştiremez bundan dolayı hesabınızın vasiyet yoluyla devredilemeyeceğini üzülerek bildiririm."

Steam'in açıklaması, dijital mülkiyetin geçici doğasını bir kez daha vurguluyor. Oyun severler, sevdiklerine bırakacakları fiziksel eşyaları düşündüklerinde, dijital oyun hesaplarının geleceği hakkında da aynı endişeyi taşıyorlar. Bu durum, dijital miras ve ölüm sonrası dijital haklar konusunda daha fazla tartışmayı tetikliyor.