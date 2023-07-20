Ölümlü Dünya 2 Çıkış Tarihi Belli Oldu (Video)
Yönetmenliğini Ali Atay'ın yaptığı Ölümlü Dünya 2 filminin çıkış tarihi belli oldu. Yeni filme dair bir fragman da yayımlandı. İşte merak edilen detaylar!
Uzun süredir sabırsızlıkla beklenen Ölümlü Dünya 2 filminin çıkış tarihi açıklandı. Ayrıca film ile ilgili bir tanıtım videosu da paylaşıldı. Peki, yönetmenliğini Ali Atay'ın üstlendiği Ölümlü Dünya 2 ne zaman çıkacak?
Ölümlü Dünya 2 Çıkış Tarihi Ne Zaman?
2018 yılında vizyona giren Ölümlü Dünya'nın büyük beğeni toplaması üzerine yeni filmin çalışmalarına başlanmıştı. Çok sayıda kişi tarafından merak içerisinde beklenen Ölümlü Dünya 2 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Yaşanan gelişme sonucunda Ölümlü Dünya 2 filminin vizyon tarihi belli oldu. Oyuncu kadrosunda çok başarılı isimlerin yer aldığı Ölümlü Dünya 2, 1 Aralık 2023 tarihinde yalnızca sinemalarda yer alacak.
Ölümlü Dünya 2 Fragmanı Nasıl İzlenir?
Ölümlü Dünya 2 filminin tanıtım videosu da izleyicilerle buluştu. 28 saniye uzunluğundaki video TAFF Pictures'in YouTube kanalı üzerinden paylaşıldı. Söz konusu videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.
Ölümlü Dünya 2 Oyuncuları
- Ahmet Mümtaz Taylan
- Alper Kul
- Mehmet Özgür
- Feyyaz Yiğit
- Giray Altınok
- Özgür Emre Yıldırım
- Sarp Apak
- İrem Sak
Geçtiğimiz aylarda Ölümlü Dünya 2'nin oyuncu kadrosu ile ilgili bir fotoğraf paylaşılmıştı. Paylaşılan görsele göre yeni filmde Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Mehmet Özgür, Feyyaz Yiğit ve daha pek çok isim yer alacak.
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