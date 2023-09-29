Ölümlü Dünya 2'nin İkinci Fragmanı Yayınlandı!

Başrollerinde Feyyaz Yiğit, Doğu Demirkol ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi oyuncuların yer aldığı Ölümlü Dünya filmi, çıktığı günden beri gerek replikleriyle gerekse de eğlenceli sahneleriyle seyircilerin en sevdiği komedi filmlerinden birisi oldu.

Yakında ikincisi çıkacak filmin hem afişi hem de ikinci fragmanı yayınlandı. Yeni filmde seyircileri yine birbirinden eğlenceli olaylar bekliyor.

1 Aralık'ta Vizyonda!

Senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin kaleme aldığı Ölümlü Dünya 2'nin ikinci fragmanı yayınlandı. TAFF Pictures iş birliğiyle yayınlanan afişte ise filmin vizyon tarihi yazıldı.

Yeni fragmanın ilk sahnesi, Feyyaz Yiğit (Serbest)'in küvette telefonda konuştuğu görüntülerle başlıyor.

Filmin hikâyesinde nesillerdir Haydarpaşa Garı’nda bir lokanta işleten 8 kişilik Mermer Ailesi'nin uluslararası bir kiralık suç çetesinin Türkiye'deki işlerini halletmesi ve aynı suç çetesiyle ters düşmesiyle başından geçen komik olaylar anlatılıyor.

Aksiyon ve komedi filmi Ölümlü Dünya 2'nin yönetmen koltuğunda yine Ali Atay oturuyor. Filmin kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit ve İbrahim Selim gibi ünlü oyuncular yer alıyor.

1 Aralık 2023 tarihinde vizyona girecek ikinci filmin en az 2018'de çıkan ilk filmi kadar hasılat yapması bekleniyor.

Peki siz Ölümlü Dünya 2'yi izleyecek misiniz? Yorumlarınızı bizimle aşağıdaki kutucuktan paylaşabilirsiniz.