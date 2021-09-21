Olympus, Samsung ile İş Birliği İddialarını Reddetti

Samsung önümüzdeki yılın başında Galaxy S22 serisi ile karşımıza çıkmaya hazırlanırken, son dönemlerdeki sızıntılar popüler kamera üreticisi Olympus ile olası bir iş birliğine işaret ediyordu. Şimdi, Olympus Samsung ile iş birliğine yönelik iddiaları reddetti.

Olympus, Samsung ile İş Birliği İddiaları Hakkında Açıklama Yaptı

Lets Go Digital üzerinden açıklamalarda bulunan Olympus, Samsung Galaxy S22 serisinde kendi kamera sensörlerinin kullanılacağına yönelik iddiaları reddetti. Harici sızıntıların Galaxy S22 serisindeki kamerada önemli bir değişikliğin bulunmayacağını belirttiğini göz önüne alırsak, bu çok da şaşırtıcı olmayacaktır.

Samsung Galaxy S22 Ultra 45W Hızlı Şarj Desteği ile Gelecek

Temel olarak baktığımızda Galaxy S20 Ultra modelinde 45W hızlı şarj desteğinin kullanıldığını görmüştük. Öte taraftan Samsung, şaşırtıcı bir şekilde Galaxy S21 Ultra ile 25W hızlı şarj desteğine kritik bir geri dönüş yapmıştı. O zamandan bu yana söz konusu adımın neden atıldığından emin değildik ancak önümüzdeki sene itibarıyla bu durum, tekrar çözüme kavuşacak gibi gözüküyor.

Ice Universe tabanlı yeni bir rapora göre Galaxy S22 Ultra, 45W (10V / 4.5A) hızlı şarj desteği ile kutudan çıkacak. Raporda kutudan şarj adaptörünün çıkıp çıkmayacağı ya da bu şarj adaptörünün 45W desteğine sahip olup olmayacağı ile ilgili bir bilgi yer almıyor ancak geçmiş deneyimlere bakılırsa, bu destekten faydalanabilmek için harici bir adaptör almanız gerekecektir.

Kısa bir süre önce alınan sertifikalara göre Galaxy S22 ile Galaxy S22 Plus modellerinde 4.500 mAh, Galaxy S22 Ultra modelinde ise 5.000 mAh kapasitesinde batarya yer alacak. Buna ek olarak Galaxy S22 ve Galaxy S22 Plus modellerinin hızlı şarj konusunda nasıl bir yol izleyeceğinden emin değiliz.