Omegle Kalıcı Olarak Kapatıldı! Peki Neden?

Popüler canlı görüntülü sohbet sitesi Omegle, kullanıcıların istismar iddialarının ardından 14 yıl sonra kalıcı olarak kapandı.

Kullanıcıların rastgele yabancılarla sosyalleşmesine olanak tanıyan hizmet, pandemi sırasında çocuklar ve gençler arasında popülerlik kazanmıştı.

Omegle'nin kapanış duyurusunda logosunun bir mezar taşı üzerindeki görüntüsünün yer alması dikkat çekti.

Omegle Kurucusu Mahkeme ve Finansal Sorunlarla Boğuşuyordu

Kurucu Leif K Brooks yaptığı açıklamada web sitesini işletmenin "artık ne finansal ne de psikolojik olarak sürdürülebilir olmadığını" söyledi. Karar, sosyal medya platformlarının dünyanın dört bir yanındaki düzenleyicilerin artan incelemeleriyle karşı karşıya olduğu bir dönemde geldi.

Pek çok kişi, bir gencin kendisini pedofili biriyle eşleştirmesi nedeniyle Omegle'ye dava açtığı örnekte olduğu gibi Omegle'ye karşı farklı bir tutum sergilemeye başladı ve bu mahkemeler Omegle için büyük cezalarla sonuçlandı.

Brooks, "Koşulların farklı olmasını ne kadar istesem de bu mücadelenin stresi ve masrafı, Omegle'yi işletmenin ve kötüye kullanımıyla mücadele etmenin mevcut stresi ve masrafıyla birleştiğinde çok fazla." dedi.

Duyuru, sosyal medyada Omegle ile ilgili en sevdikleri anılarını paylaşan kullanıcıların yorumlarıyla doldu taştı. Tepkiler şaşkınlıktan nostaljiye kadar çeşitlilik gösterdi.

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