Omikron Varyantı Tehlikeli mi, Aşıları Etkisizleştiriyor mu?

Omikron varyantı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "endişe verici" olarak nitelendirildikten sonra pek çok insan için başlıca endişe kaynağı oldu. Güney Afrika'da yayılmaya başlayan COVID-19 varyantına karşı şu anda ABD ve benzeri ülkeler seyahat kısıtlaması uyguluyor.

DSÖ, yeni varyantı değerlendirmek için cuma günü bir araya geldi ve virüsün ne kadar kolay yayılacağı ile ilgili açıklamada bulundu. Omicron olarak da bilinen yeni varyant hakkında şu an oldukça bilgi sahibi olunsa da erken araştırmalara göre enfeksiyon riskini büyük ölçüde arttırıyor. Yine de varyantla ilgili daha fazla bilgi ancak gelecek haftalarda elde edilebilecek.

Omikron artık delta varyantı ile aynı sınıfta olsa da yeni varyantın halk sağlığına yönelik ne kadar büyük bir etkisi olduğu hala belirsizliğini koruyor. Beta varyantı, endişe verici bir varyant olarak sınıflandırılmıştı ancak başlangıçta beklendiği kadar hızlı bir şekilde yayılmamıştı. Bu da Omikron varyantının da aynı şekilde sonuçlanma ihtimalinin olduğu anlamına geliyor.

Almanya, İtalya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Japonya da dahil olmak üzere birçok ülke, varyanta karşı önlem olarak birkaç Güney Afrika ülkesinden hava yolculuğunu kısıtlama kararı aldı.

Aşılar Omikron Varyantı Üzerinde Etkili mi?

Sağlık uzmanları, Omikron'un mevcut aşıların etkinliğini nasıl azaltabileceğine dair iyi verilere sahip olmanın muhtemelen haftalar alabileceğini söyledi ancak Moderna yeni varyantla mücadele etmek için şimdiden birkaç stratejisi bulunuyor.

Brown University’s School of Public Health Dr. Ashish Jha'ya göre Omicron'un mutasyonları mevcut aşıların etkinliğini azaltabilir fakat aşıların yararlarını tamamen ortadan kaldırması pek olası değil. Jha, cuma günü paylaştığı tweette, "Aşılarımızın etkililik oranını etkileyebilecek kilit bölgelerde bir dizi mutasyon var. Peki, bunlar aşıları işe yaramaz hale mi getiriyor? Hayır. Bu pek olası değil" ifadelerini kullandı.

Cuma günü birden fazla medya kuruluşu, Pfizer ve BioNTech'in yeni varyantı incelemekte olduğunu, haftalar içinde veri beklediğini bildirdi. Paylaşılan bilgilere göre bir aşı 6 hafta içinde geliştirilip 100 gün içinde dağıtılabilir. CNBC'ye göre Johnson & Johnson da mevcut aşısını Omikron'a karşı test ediyor.

Omikron Varyantı Tehlikeli mi?

Yeni varyant hakkında şu an çok az şey biliniyor. Yukarıda da belirtildiği üzere Pfizer ve BioNTech, Moderna ve daha birçok şirket, Omikron'un aşıların etkinliğine olan etkisini test etmeye devam ediyor. Bunun cevabını öğrenmek bu nedenle birkaç hafta sürebilir.

Omikron Belirtileri Neler?

Kas ağrısı

Yorgunluk

Kendini iyi hissetmeme

Hafif öksürük

Hürriyet'teki habere göre SAMA Başkanı Dr. Coetzee, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, yeni varyantın belirtilerinin daha önceki vakalara kıyasla çok farklı ve çok hafif olduğunu söyledi. Dr. Coetzee, Omicron varyantına yakalanan hastaların hiçbirinde koku ya da tat alma duyusunda bir kaybın yaşanmadığını ifade etti.