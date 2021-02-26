Omurilik Yaralanmaları İçin Yeni Tedavi Yöntemi Bulundu

Omurilik yaralanmaları için yeni ve etkili bir tedavi yöntemi keşfedilmiş olabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Connecticut eyaletinin New Haven kentinde yer alan Yale Üniversitesinden bazı doktorlar, gerçekleştirilen çalışmaların ardından söz konusu yaralanmanın sonrasında meydana gelen felçliğin tedavisinde etkili olacağını başarılı bir şekilde gösterdiler.

Omurilik Yaralanmalarının Nasıl Tedavi Edileceği Keşfedildi

Omuriliğin çok etkilendiği kazalar, hayatta kalanları felç bırakabilir. En kötü omurilik yaralanması, duyusal fonksiyon ve hareket kabiliyetini kayıplarına sebebiyet verebilir ve bu da insanların yaralanan bölgenin hasarına bağlı olarak bazı hareketleri eskisi gibi yapamayacağı anlamına gelir. Günümüzdeki tıp olanakları göz önünde bulundurulduğunda yeniden omurilik işlevi kazandırmanın bir yolu bulunmuyor ancak bilim insanlarının son çalışması, bu tür kazalar geçiren kişilerin tedavi edilmesini sağlayabilir.

Araştırmacılar, omuriliğin olumsuz etkilendiği kazalar geçiren kişileri tedavi etmenin yeni yollarını araştırmaya devam ediyor. Japonya'daki Sapporo Üniversitesinden bir ekip ile Yale Üniversitesinden bir ekibin iş birliği ile gerçekleştirilen çalışmada felci tedavi etmenin ve insanlara duyusal işlevlerini kazandırmanın etkili bir yolu bulundu. Doktorlar, omurilikte meydana gelen hasarı düzeltmek için ilgili bölümü etkileyen bir kaza geçiren gönüllülerden temin edilmiş kök hücreleri kullandı.

Hastalardan kemik iliğinden kök hücre toplayan araştırmacılar, bu işlemin ardından aynı hastalara intravenöz tedavi uyguladı. Bu, çalışmadaki hastaların yarısından fazlasının önemli ölçüde iyileşmesini sağladı. Araştırmanın gönüllü katılımcılarının yarısından fazlası, tedavi uygulandıktan sonra yürüme veya ellerini eskiden olduğu gibi kullanabildi. Araştırmanın sonuçları, enjeksiyon işleminden sonraki haftalarda elde edildi ve tedavi sonrasında önemli bir yan etki görülmedi.

Gönüllü hastalar genellikle düşme veya küçük travmalardan ötürü bazı yetilerini kaybetmiş hastalardan oluşuyordu. Kazalardan sonra bazı işlevlerini eskisi gibi yerine getiremeyen bu hastalar, yeti kaybı ve benzeri sorunlar yaşadığını söyledi.

Yale'den bilim insanları Jeffery D. Kocsis ve Stephen G. Waxman, ön çalışmanın sonuçlarını doğrulamak için ek çalışmalara ihtiyaç duyulacağını belirtti. Araştırmanın sonuçlandırılması seneler sürebilir. Felci tedavi etmenin omurilikte meydana gelen yaralanmalarda oldukça güç olmaya devam ettiği söyleniyor ancak araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları, araştırmada toplanan bulguları göz önünde tutarak iyimserliğini koruyor.