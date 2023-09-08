Ön Siparişleri Tükenen Xbox 360’ı Siz Monte Edeceksiniz: Yakında Geliyor!
Yepyeni bir Xbox 360 tanıtıldı. Tanıtıldığı an ön siparişleri tüketen nostaljik modelin satışa sunulma tarihi belli oldu. İşte detaylar!
Oyun severler 2023 yılında yepyeni bir Xbox 360 satın alabilecek ancak diğerlerinden farklı olarak kullanıcılar kendi monte edecek. Target'ın web sitesinde ön siparişe açık ancak ön siparişler şimdiden tükendi.
Nostalji Severlere Özel
Microsoft'un en çok satan konsolunun üretimini durdurmasından tam yedi yıl sonra, blok oluşturma şirketi Mega, 8 Ekim'den itibaren yalnızca Target'ta satışa sunulacak olan Xbox 360'ın 3:4 ölçekli bir kopyasını ortaya çıkardı.
1.342 parçalık set elbette konsolu da içeriyor; bir Xbox 360 denetleyicisi; ve Halo 3'ün tuğladan yapılmış bir kopyası. Ayrıca, işlevsel bir gösterge ışığı da dahil olmak üzere, inşa edilecek çok fazla dahili parça var.
Tamamen çıkarılabilir gri renkli çıkarılabilir 360° sabit diskler de set içerisinde bulunuyor. Kutu tasarımı da nostaljik bir şekilde tasarlanmış ve yan kıvrımlara kadar 360 derecelik bir kutunun görünümü kopyalanmış. Set 8 Ekim'de 149,99 dolardan satışa sunulacak.
Xbox Cloud Türkiye'de Nasıl Kullanılır?
Oyun sektörünün güncel kura göre yeni fiyatlandırmaya geçmeye başladığı son haftalarda, ülkemizde de kullanıma sunulan Xbox Game Pass, oyuncular için büyük bir kurtarıcı olarak görülüyor.
Siz bu modeli beğendiniz mi, ön siparişler tükenmese sipariş verir miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.
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