Ön Siparişleri Tükenen Xbox 360’ı Siz Monte Edeceksiniz: Yakında Geliyor!

Oyun severler 2023 yılında yepyeni bir Xbox 360 satın alabilecek ancak diğerlerinden farklı olarak kullanıcılar kendi monte edecek. Target'ın web sitesinde ön siparişe açık ancak ön siparişler şimdiden tükendi.

Nostalji Severlere Özel

Microsoft'un en çok satan konsolunun üretimini durdurmasından tam yedi yıl sonra, blok oluşturma şirketi Mega, 8 Ekim'den itibaren yalnızca Target'ta satışa sunulacak olan Xbox 360'ın 3:4 ölçekli bir kopyasını ortaya çıkardı.

1.342 parçalık set elbette konsolu da içeriyor; bir Xbox 360 denetleyicisi; ve Halo 3'ün tuğladan yapılmış bir kopyası. Ayrıca, işlevsel bir gösterge ışığı da dahil olmak üzere, inşa edilecek çok fazla dahili parça var.

Tamamen çıkarılabilir gri renkli çıkarılabilir 360° sabit diskler de set içerisinde bulunuyor. Kutu tasarımı da nostaljik bir şekilde tasarlanmış ve yan kıvrımlara kadar 360 derecelik bir kutunun görünümü kopyalanmış. Set 8 Ekim'de 149,99 dolardan satışa sunulacak.

Siz bu modeli beğendiniz mi, ön siparişler tükenmese sipariş verir miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.