One Plus Watch 3 "Komik" Bir Hata İle Geliyor!

One Plus Watch 3, 18 Şubatta tanıtımının yapılması ardından tüketiciler ile buluştu. Markanın sonsuz pil ömrü iddiası ile ön plana çıkan saat fiyatına göre oldukça iyi kabul edilebilecek özelliklere sahip olmasının yanında klasik tasarımıyla da göz dolduruyor. Ancak saatin başına gelmeyen kalmadı desek yeridir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki satış sorunlarına ek olarak bir de komik bir üretim hatası keşfedildi. İşte One Plus Watch 3 teknik özellikleri ve üretim hatası detayları...

"Made In China" Yerine "Meda In China"

Yazım ve imla hatalarını hepimiz yapıyoruz. Zaman zaman bu hataların sonuçları bizim için büyük olsa da genellikle yazışmalar üzerinde yaptığımızdan bizleri çok etkileyen bir durum olmuyor. Ancak yine de dikkatli olmakta fayda var. Zira One Plus Watch 3'ün üretim hattında biri veya birileri dikkatsiz olduğu için "komik bir hata" ile ürün gündeme geliyor.

Fotoğraf Reddit Kullanıcısı Maniac1688 Tarafından Paylaşılmıştır.

Çin'de veya başka bir ülkede üretilen her cihaza bir damga yapıştırılır. Hangi ülkenin üretimi olduğunu temsil eden bu damga "Made In Turkey, Made In China vb." şeklindedir. Bu konuda Çinli üreticiler oldukça hassas zira teknoloji endüstrisinin neredeyse tamamına yakınının orada üretim yaptığını varsaydığımızda Made In China ibaresi bir prestij kaynağı olmakta. Tabi bu noktada One Plus Watch 3'ün de arka tarafında da üretici firma yerli üretim olduğunu vurgulamak adına Made In China yazısını ekledi.

Fakat işler biraz ters veya yanlış gitti diyebiliriz. Zira üretim hattında bu konudan sorumlu olan işçilerin dalgınlığı sebebiyle cihazların arkasında Made In China yerine Meda In China yazdı. Bu ufak ama komik problemin saatin çalışmasına herhangi bir etkisi yok. Ancak Reddit gibi platformlarda markaya ufak şakalar yapıldığını belirtebiliriz. Konuyla ilgili markadan henüz bir açıklama gelmedi bu sebeple üretilen tüm saatlerde mi yoksa sadece belirli bir partide mi bu sorunun yaşandığı bilinmiyor.

One Plus Watch 3 Teknik Özellikleri

Saat özellikle pil ömrü bakımından oldukça iddialı. 120 saat yani 5 gün boyunca ekran süresi vadeden saat 1.5 inç büyüklüğünde safir bir cama sahip. Özellikler hakkında daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayınız.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın.