OnePlus Watch 3 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Geçen yıl Watch 2 modeli ile kullanıcıların beğenisini kazanan OnePlus uzun süredir beklenilen yeni saatini tanıttı. OnePlus Watch 3 adlı saat daha uzun pil ömrü, Wear OS 5 ve daha birçok yeni özellik ile geliyor.

OnePlus Watch 3 Özellikleri ve Fiyatı

Önceki modele yani Watch 2'ye kıyasla daha şık bir tasarıma sahip olan OnePlus Watch 3'ün çerçevesi titanyum malzemeden üretiliyor. 1.5 inç büyüklüğündeki ekran safir cam ile korunurken, cihaza eklenen yeni dönebilir yapıdaki düğme sayesinde arayüzü kontrol edebiliyorsunuz.

46,6 x 47,6 x 11,75 mm boyutlara ve kayışsız 49,7 gram ağırlığa sahip olan saat basit görevler için ihtiyaç duyduğu gücü BES2800 işlemciden alıyor.

Saatin tüm yükünü Qualcomm Snapdragon W5+ işlemci yüklenirken, 32 GB depolama alanı sunuluyor. Yüzde 26'lık bir artış ile 631 mAh batarya kapasitesine ulaşan saatin, "akıllı" pil modu aktif edildiğinde 120 saate yani 5 güne kadar pil ömrü sunabildiği iddia ediliyor.

Gelişmiş uyku izleme özelliğine ve 100'dan fazla spor moduna sahip olan OnePlus Watch 3'ün sunduğu yeniliklere baktığımızda büyük bölümünün sağlık odaklı olduğunu görüyoruz. Uyku eğilimleri analizi ve kalp atış hızı eğilimleri gibi çeşitli ölçümleri yapabilen saatin kalp atış hızı sensörü gerçek zamanlı istatistikler için sürekli çalışacak şekilde ayarlanabiliyor.

Bu sayede bilek sıcaklığından damar yaşına kadar birçok veri anlık olarak takip ediliyor. Bugün itibariyle ABD'de ön siparişe açılan OnePlus Watch 3'ün fiyatı 329 dolar olarak belirlendi. Ön sipariş veren kullanıcılar 25 Şubat itibariyle ürünlerini teslim almaya başlayacak