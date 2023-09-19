One UI 6 Sandığımızdan Yakın Olabilir: Beta Süreci Katlanabilir Telefonlara Sıçradı!

Samsung geçmişte katlanabilir telefon sahiplerine büyük işletim sistemi yükseltmelerini beta test etme şansı vermişti ve görünüşe göre şirket aynı şeyi Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 kullanıcıları için de yapmaya hazırlanıyor.

SamMobile'a göre One UI 6 beta programı bu hafta içinde Samsung'un en yeni ve en büyük katlanabilir telefonları için açılacak.

Güncelleme ilk olarak Galaxy S23 serisi için başlatılmıştı ve İngiltere'deki Galaxy A34 ve Galaxy A54 de dâhil olmak üzere birkaç orta sınıf Samsung telefonu için de mevcuttu.

Katlanabilir Modeller Yakında One UI 6 Beta Sürümünü Alabilir

Galaxy S23'ün One UI 6 beta sürümünde olduğu gibi betanın tam zamanında çıkmama ihtimali de var. Ağustos ayında Samsung, One UI 6 beta duyurusunu bilinmeyen nedenlerle ABD ve Almanya'daki basın sitelerinden kaldırmıştı. Bundan kısa bir süre sonra, bu ülkelerde dağıtım geri yüklenmişti.

Şimdilik, bu yıl çıkan katlanabilir cihazlar için hangi pazarların beta sürümünü alacağı belirsiz. Güncellemenin Çin, Almanya, Hindistan, Kore, Polonya, ABD, Türkiye ve İngiltere dâhil olmak üzere Galaxy S23'ün güncelleme aldığı tüm ülkelere ulaşmama ihtimali var.

Peki sizin One UI 6'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.