Samsung Yeni Anlaşma Yapıyor: Herkesin Katlanabilir Telefonu Olacak

Samsung'un katlanabilir telefonları ilk çıktığı günden beri dayanıklılık konusunda birçok güncelleme almıştı. Katlanabilir camdan dolayı fiyatı diğer telefonlara kıyasla fazla olan telefonlara Samsung çare arıyordu.

Güney Koreli teknoloji devi, katlanabilir telefonların ana bileşeni olan ultra ince camı çift kaynak olarak kullanmaya karar verdiği için insanların katlanabilir telefon satın almasının kolaylaşacağını düşünüyor.

Corning ve Adı Henüz Bilinmeyen Bir Şirketle Anlaşıldı

Samsung'un artık çift kaynaklı UTG cam kullanmaya başlayacak, Corning'in bir hisse alırken diğer hissenin ise şu anda açıklanmayan bir şirkete gideceğini gösteriyor.

Şirket katlanabilir telefonların maliyetinin yaklaşık %40'ının ekrandan geldiğinden de bahsediyor. Bu yüzdeye göre Samsung'un UTG panellerini neden çift kaynaktan almaya yöneldiği belli oluyor.

Şirketler katlanabilir telefonları ana akım haline getirmeye odaklanmış durumda. Samsung'un aldığı yeni karara göre bir sonraki katlanabilir telefon serisinin mevcut olanlara göre daha uygun olması bekleniyor.

Siz katlanabilir telefon tercih eder misiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.