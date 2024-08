One UI 7 Bekleyenlere Kötü Haber: Yeni Tarih Sızdırıldı!

Samsung'un Android 15 işletim sistemini temel alan One UI 7 arayüzü için test sürecini bu ay başlatması bekleniyordu ancak bu haberi yazdığımız 21 Ağustos itibariyle bu henüz gerçekleşmedi. Samsung haberleri ile yakından tanıdığımız SamMobile ise One UI 7 Beta sürümünün Eylül ayına ertelendiğini dile getirdi.

One UI 7 Beta Güncellemesi Eylül'e Ertelendi!

Tahmin edebileceğiniz üzere Galaxy S24 serisinin yanı sıra Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 modelleri One UI 7 ile buluşan ilk telefonlar olacak. Bu durumda ilk beta sürümleri de bu cihazlar için yayınlanacak. One UI 7 Beta'nın gecikme nedenine dair elimizde net bir veri yok ancak birçok kaynağın ortak bir görüşü var.

Samsung'un ilk olarak One UI 6.1.1 güncellemesini tamamlamak istediği ve o güncellemede yaşanan gecikme nedeniyle One UI 7 Beta'nın ertelendiği söyleniyor. One UI 7 güncellemesi Güney Kore, Çin, Almanya, Hindistan, Polonya, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere dahil olmak üzere yedi ülkede mevcut olacak.

Tabii bu aşamalı bir süreç olacak ve bu 7 ülke arasında ilk güncellemeyi alan Güney Kore, Almanya ve ABD'deki kullanıcılar olacak. Beta sürümleri yüklemenizi tavsiye etmiyoruz, ancak One UI 7 Beta'yı mutlaka denemek istiyorum diyorsanız Samsung Members uygulaması üzerinden kayıt olmanız gerekiyor.