Samsung, One UI 7 Beta İçin Merakla Beklenen Takvimi Yayınladı: Güncelleme Alacak Modeller Belli Oldu!
Samsung, One UI 7 Beta güncellemesi için yeni bir takvim yayınladı. Takvim ile birlikte One UI 7 Beta güncellemelerini alacak Galaxy modelleri belli oldu.
Akıllı telefon üreticileri, Google'ın artık yeni Android 15 güncellemesini tamamladığı şu günlerde yeni arayüz sürümlerini modellerine kademeli olarak yayınlamaya başladı. Bu üreticilerden Samsung da benzer şekilde yeni One UI7 güncellemesi için çalışmalarını hızlandırdı.
Güney Kore merkezli teknoloji devi, kısa bir süre yayınladığı yeni güncelleme takvimi ile birlikte One UI 7'nin Galaxy telefonlara ne zaman geleceğini duyurdu.
One UI 7 İçin 2024 Yılının Sonuna Kadar 3 Beta Sürümü Daha Yayınlanacak
Samsung, bugün paylaştığı yeni takvimle kullanıcıların kafasına takılan One UI 7 hakkındaki pek çok sorun işaretini giderdi. Şirket, 2025'in başlarında gerçekleşecek Galaxy S25 serisinin tanımın lansmanı ile beraber tanıtacağı yeni arayüzünün, yılbaşına kadar 3 beta sürümü daha alacağını açıkladı.
Söz konusu beta sürümlerinden ilki, bugün yani 16 Aralık tarihinde yayınlanacak. İkincisi 23 Aralık'ta kullanıcılara sunulurken, son beta sürümü 30 Aralık'ta piyasaya sürülecek. İlk One UI 7.0 Beta sürümünün desteklediği cihazlar ise şu şekilde:
- Galaxy S24 Serisi
- Galaxy S24 Serisi
- Galaxy S22 Serisi
- Galaxy S21 Serisi
- Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6
- Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5
- Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A35
Takvimin yanı sıra daha öncesinde ortaya çıkan söylentilere göre, One UI 7 için beta sürecinin yaklaşık iki ay sürecek. Tam sürüm için ise son güncellemenin herhangi bir sorunun yaşanmadığı senaryoda şubat ayında yayınlacağı belirtiliyor.
Samsung One UI 7 Özellikleri
Samsung'un yeni güncellemesi One UI 7'nin sunduğu özellikler merak ediliyor. İşte, One UI 7 güncellemesi ile Samsung cihazlara gelecek özellikler!
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