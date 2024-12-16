Samsung, One UI 7 Beta İçin Merakla Beklenen Takvimi Yayınladı: Güncelleme Alacak Modeller Belli Oldu!

Akıllı telefon üreticileri, Google'ın artık yeni Android 15 güncellemesini tamamladığı şu günlerde yeni arayüz sürümlerini modellerine kademeli olarak yayınlamaya başladı. Bu üreticilerden Samsung da benzer şekilde yeni One UI7 güncellemesi için çalışmalarını hızlandırdı.

Güney Kore merkezli teknoloji devi, kısa bir süre yayınladığı yeni güncelleme takvimi ile birlikte One UI 7'nin Galaxy telefonlara ne zaman geleceğini duyurdu.

One UI 7 İçin 2024 Yılının Sonuna Kadar 3 Beta Sürümü Daha Yayınlanacak

Samsung, bugün paylaştığı yeni takvimle kullanıcıların kafasına takılan One UI 7 hakkındaki pek çok sorun işaretini giderdi. Şirket, 2025'in başlarında gerçekleşecek Galaxy S25 serisinin tanımın lansmanı ile beraber tanıtacağı yeni arayüzünün, yılbaşına kadar 3 beta sürümü daha alacağını açıkladı.

Söz konusu beta sürümlerinden ilki, bugün yani 16 Aralık tarihinde yayınlanacak. İkincisi 23 Aralık'ta kullanıcılara sunulurken, son beta sürümü 30 Aralık'ta piyasaya sürülecek. İlk One UI 7.0 Beta sürümünün desteklediği cihazlar ise şu şekilde:

Galaxy S24 Serisi

Galaxy S24 Serisi

Galaxy S22 Serisi

Galaxy S21 Serisi

Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6

Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5

Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A35

Takvimin yanı sıra daha öncesinde ortaya çıkan söylentilere göre, One UI 7 için beta sürecinin yaklaşık iki ay sürecek. Tam sürüm için ise son güncellemenin herhangi bir sorunun yaşanmadığı senaryoda şubat ayında yayınlacağı belirtiliyor.

Peki sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlarda buluşalım...