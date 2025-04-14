One UI 7'de Büyük Güvenlik Açığı! Güncelleme Geldi, Özel Hayat Gitti

Samsung, yeni One UI 7 güncellemesini sessizce geri çekti. Sebep ise kullanıcıların kişisel fotoğraflarını dışarıya sızdıran ciddi bir açık.

Galaxy S24, Z Flip 6 ve Z Fold 6 gibi cihazlara gelen güncelleme, "Güvenli Klasör" içindeki verileri güvende tutmak yerine adeta açık hedef haline getirdi. Kullanıcılar, güncellemeden sonra kişisel fotoğraflarının ekran bildirimleri aracılığıyla dışarıdan erişilebilir hale geldiğini fark edince ne yapacağını bilemedi.

Samsung Sessiz Sedasız Güncellemeyi Kaldırdı

Olayın merkezindeki hata, Galeri uygulamasında yer alan "Hikayeleri otomatik oluştur" özelliğinden kaynaklanıyor. Bu özellik, Güvenli Klasör içindeki görselleri analiz edip otomatik olarak hikaye şeklinde sunuyor. Ancak hikayeler yalnızca klasör içinde kalmak yerine, kilitli olması gereken bu fotoğrafları sistem bildirimleri aracılığıyla herkese açıyor.

Samsung, bu sorunla ilgili resmi bir açıklama yapmadı ancak One UI 7 güncellemesi sessizce geri çekildi. Güncellemenin ne zaman yeniden yayınlanacağı ya da sorunun ne zaman çözüleceği ise belirsizliğini koruyor.

Peki çözümü ne?

Güncelleme sessizce çekildiği için ortaya atılan resmi bir çözüm yok. Yapılacak en sağlıklı şey şu an için hikaye oluşturma özelliğini kapatmak. Bunun için Güvenli Klasör içinde Galeri uygulamasına girip menüden ayarlara ulaşarak "Otomatik hikaye oluştur" seçeneğini devre dışı bırakmak yeterli.