Samsung, One UI 7 Beta Güncellemesini Yeni Büçte Dostu Telefonuna Getiriyor

Android 15 tabanlı yeni arayüzü One UI 7'yi telefonlarına getirmekte bir hayli geciken Samsung, kısa bir süre önce güncelleme ile takvimini tekrardan yeniledi. Yeni takvime göre arayüzün nihai güncellemesi ilk olarak amiral gemisi telefonlara gelirken, beta sürümü tarafında bazı giriş ve orta seviye modellerin de yakında One UI'ye kavuşacağı görülüyor.

Bu modellerden en göze çarpanı ise kısa bir süre önce ülkemizde satışa sunulan Galaxy A55. Aktarılanlara göre uygun fiyatlı olmasıyla dikkat çeken yeni telefon, çok yakında One UI 7 Beta güncellemesi alacak.

Samsung Galaxy A55, One UI 7 Beta Güncellemesini Erkenden Alacak

Kısa bir süre önce Samsung tarafından yayınlanan güncelleme takvimi ve One UI 7 forumundaki gelişmelere baktığımızda, Galaxy A55'in çok yakında One UI 7 Beta sürümüne kavuşacağını söyleyebiliriz. Zira an itibariyle Samsung'un resmi forumlarında söz konusu model için pek çok farklı başlıklar açıldı. Bu da bütçe dostu telefonun ilk güncelleme alacak cihazlar arasında yer alacağı anlamına geliyor.

Aktarılanlara göre Galaxy A55 beta güncellemesi ilk etapta Hindistan ve Güney Kore pazarındaki kullanıcılarla buluşacak. Her ne kadar kesin bir tarih paylaşılmasa da, uzmanlar güncellemenin önümüzdeki birkaç gün içinde beta kullanıcılarına ulaştırılacağını öngörüyor. Dileyen Galaxy A55 kullanıcıları, Samsung Members uygulaması aracılığıyla beta programına dahil olarak One UI 7'nin yeniliklerini erkenden deneyimleme şansı bulabilir.

One UI 7 Diğer Galaxy Modellerine Ne Zaman Geliyor?

Öte yandan Güney Kore merkezli teknoloji devi One UI 7'nin güncelleme takvimini yeniledi. Güncellenen listeye göre, One UI 7'nin ilk aşamada 10 Nisan'da Galaxy S24 serisi ile birlikte Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 modellerine ulaştırılması planlanıyor. İkinci etapta ise 17 Nisan'da Galaxy S22 serisi ve S23 FE kullanıcıları yeni sürüme kavuşacak. Şirket ayrıca tablet kullanıcıları için de net bir güncelleme planı paylaştı.

Tablet kategorisinde öncelik Galaxy Tab S10 serisinde olacak. Bu cihazlar Nisan 2025'in ortasında güncelleme alacak. Ardından bir hafta sonra Tab S9 serisi ve Nisan sonuna doğru da Tab S8 serisi sırayla güncellenecek. Diğer Galaxy tablet modellerinin ise Mayıs 2025'te One UI 7'ye geçiş yapması bekleniyor.

Bu güncelleme planının şu an için Çek Cumhuriyeti'ni kapsadığını belirtmek gerek. Ancak Samsung'un ABD pazarında da 10 Nisan itibarıyla güncelleme dağıtımına başlayacağı bilgisi, bu takvimin büyük ölçüde küresel olarak uygulanacağını gösteriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...