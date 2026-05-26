Seçimlerinizin Hikayeyi Tamamen Değiştirdiği Oyun İndirime Girdi! Türkçe Desteği Var

Steam, oyuncuları sevindiren kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Platform bu kapsamda kısa süre önce Detroit: Become Human için kayda değer bir indirim başlattı. Peki oyunun indirimli fiyatı ne kadar ve kampanya ne zamana kadar devam edecek? İşte merak edilen detaylar!

Detroit: Become Human Steam'de Ne Kadar Oldu?

Steam Detroit: Become Human için yüzde 80 oranında bir indirim başlattı. Bu doğrultuda yapımın fiyatı 31,99 dolar (yaklaşık 1.468 TL) olan fiyat etiketi 6,39 dolara (yaklaşık 293 TL) kadar geriledi. Bununla birlikte kampanyanın 1 Haziran'a kadar devam edeceğini belirtelim. Yani oyunu satın alıp almama konusunda karar verebilmeniz için önünüzde beş günlük bir süre bulunuyor.

Detroit: Become Human Nasıl Bir Oyun?

Detroit: Become Human, üçüncü şahıs bakış açısıyla oynanan bir macera oyunu. Hikaye, 2038 yılında Detroit şehrinde geçiyor ve insanların yerini almaya başlayan insansı robotları konu alıyor. Oyunda Connor, Kara ve Markus adlı üç farklı androidi kontrol ediyoruz. Her karakterin kendine özgü bir görevi ve bağımsız ilerleyen hikâyesi bulunuyor. Ancak bir noktadan sonra olaylar çok daha karmaşık ve geri dönüşü olmayan bir hal almaya başlıyor. Burada verdiğiniz her karar hikayeyi etkiliyor.

Detroit: Become Human Türkçe Desteği Var mı?

Detroit: Become Human oyunculara Türkçe arayüz ve altyazı desteği sunuyor. Yapımda diyaloglar bir hayli fazla ve altyazı desteği sayesinde en ufak bir sorun yaşamıyorsunuz. Yani dil bariyerinin oyun deneyimini kötü etkilemesi gibi bir durum söz konusu değil.

Detroit: Become Human Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 (64 bit)

: Windows 10 (64 bit) İşlemci : Intel Core i5-2300 @ 2.8 GHz ya da AMD Ryzen 3 1200 @ 3.1GHz ya da AMD FX-8350 @ 4.2GHz

: Intel Core i5-2300 @ 2.8 GHz ya da AMD Ryzen 3 1200 @ 3.1GHz ya da AMD FX-8350 @ 4.2GHz Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : Nvidia GeForce GTX 780 ya da AMD HD 7950 minimum 3GB VRAM ile (Vulkan 1.1 desteklemesi gerekir)

: Nvidia GeForce GTX 780 ya da AMD HD 7950 minimum 3GB VRAM ile (Vulkan 1.1 desteklemesi gerekir) Depolama: 55 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 (64 bit)

: Windows 10 (64 bit) İşlemci : Intel Core i5-6600 @ 3.3 GHz ya da AMD Ryzen 3 1300 X @ 3.4 GHz

: Intel Core i5-6600 @ 3.3 GHz ya da AMD Ryzen 3 1300 X @ 3.4 GHz Bellek : 12 GB RAM

: 12 GB RAM Ekran Kartı : Nvidia GeForce GTX 1060 ya da AMD Radeon RX 580 minimum 4GB VRAM ile (Vulkan 1.1 desteklemesi gerekir)

: Nvidia GeForce GTX 1060 ya da AMD Radeon RX 580 minimum 4GB VRAM ile (Vulkan 1.1 desteklemesi gerekir) Depolama: 55 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Detroit: Become Human’ı daha önce birkaç kez bitirme şansım oldu. Oyun gerçekten oldukça sürükleyici bir hikayeye sahip. Özellikle yaptığınız seçimlerin hikayenin gidişatını doğrudan etkilemesi yapımı daha da etkileyici hale getiriyor. Benim oyunda en sevdiğim detay ise insansı robotların verdiği özgürlük mücadelesiydi. Bununla birlikte en sevdiğim karakterin de Connor olduğunu söyleyebilirim.