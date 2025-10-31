Samsung Kullanıcılarına One UI Müjdesi: İnternetiniz Hiç Bitmeyecek!

Samsung'un merakla beklenen One UI 8.5 güncellemesi, One UI 8'e göre gelişmiş kamera ön ayarları ve özel paylaşım seçenekleri gibi daha geniş kapsamlı iyileştirmeler sunmaya hazırlanıyor. Son olarak özellikle mobil verisini hızla tüketenleri sevindirecek bir özelliğin de yolda olduğu belirtiliyor.

Gelen bilgilere göre One UI 8.5'te yer alacak olan "Adaptif Veri Tasarrufu" adlı bu özellik, sınırsız mobil veri paketi olmayan kullanıcıların dilediği zamanlarda internet kullanımını sınırlandırabilmesini sağlayacak. İşte detaylar!

One UI 8.5'in Adaptif Veri Tasarrufu Özelliği Nasıl Çalışacak?

Pek çoğumuz evimiz veya ofisimizin dışarısında kısıtlı mobil veri kullanmak zorunda kalıyoruz. Özellikle bu durum sosyal medyada farkında olmadan saatlerce zaman geçirdiğimizde internet paketimizin hızlıca tükenmesine neden oluyor.

One UI 8 arayüzünün yeni Adaptif Veri Tasarrufu aracı işte tam da bu noktada devreye giriyor. Yeni özellik kullanıcıların en çok veri harcadığı sosyal medya uygulamalarında mobil internetlerini çok daha verimli yönetebilmesine imkan tanıyacak.

Söz konusu özellik aktif edildiğinde sosyal medya uygulamalarındaki videolar yalnızca izlemeye hazır olduğunuzda indirilmeye başlayacak. Üstelik sistemin çoğu durumda video hızı veya kalitesinde herhangi bir düşüşe neden olmayacağı belirtiliyor.

Henüz teknik detaylar tam olarak netleşmese de Adaptif Veri Tasarrufu özelliği iki farklı çalışma prensibine sahip olacak:

Otomatik Oynatmayı Durdurma: Sistem kullanıcının kaydırma esnasında karşısına çıkacak videoları önceden otomatik olarak indirmesini engelleyebilir. Bu, büyük bir önbelleğin gereksiz yere indirilmesini önler.

Ön Yükleme Kısıtlaması: Sosyal medya uygulamaları genellikle kullanıcıların karşısına çıkacak bir sonraki video veya fotoğrafı arka planda önceden indiriyor. Bu özellik kesintisiz bir izleme deneyimi sunsa da yüksek veri tüketimine de neden olabiliyor. Adaptif veri tasarrufu uygulamaların önceden yükleme davranışını hedef alarak veri kullanımını sınırlandırabilir.

Peki siz One UI 8.5'in bu yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.