Samsung One UI 8 Güncellemesini Yayınladı: İlk Güncellenen Modeller Belli Oldu

Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.0 güncellemesini resmi olarak dağıtmaya başladı.Yeni sürüm her ne kadar Samsung kullanıcılarının deneyimini baştan aşağı değiştirmese de yapay zeka destekli özellikler, güvenlik iyileştirmeleri ve performans artışlarıyla geliyor. Güncellemeyi alan ilk telefonlar ise Galaxy S25 serisi modelleri oldu.

Samsung One UI 8 Güncellemesinin Dağıtımına Başladı

Samsung bir süredir Android 16 tabanlı One UI 8'i test ediyordu. Nihayet bu beta testleri tamamlandı ve şirket stabil güncellemeyi kullanıcılara sunmaya başladı. One UI 8'in yayınlanma tarihinin iOS 26 ile aynı güne denk gelmesi de dikkatlerden kaçmadı.

One UI 8'in dağıtımı ilk olarak Güney Kore'de başladı. Apple'ın aksine Android akıllı telefon üreticileri güncellemeyi tüm dünyada aynı anda sunmuyor. Bu nedenle Kore'de başlayan dağıtımın diğer bölgelere yayılması birkaç günü bulabilir. İlk güncelleme alan cihazlar ise yukarıda da belirttiğimiz üzere Galaxy S25 serisi.

Aslında Samsung beta testlerini Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra modelleri üzerinde yapıyordu. Bu nedenle S25 Edge'in güncelleme alması beklenmiyordu. Bu nedenle bu modelin de ilk etapta Android 16 tabanlı One UI 8 alması süprriz oldu.

Beta sürecine katılan kullanıcılar yaklaşık 550 MB büyüklüğünde küçük bir paket ile süreci tamamlarken, doğrudan stabil sürüme geçenler için dosya boyutu 3.9 GB seviyesinde. Kullanıcılar cihazlarından Ayarlar > Yazılım Güncelleme > İndir ve Yükle adımlarını takip ederek güncellemeyi kontrol edebiliyor.

Şirket, 2025 yılı bitmeden tüm uyumlu Galaxy modellerine One UI 8’i ulaştıracağını açıkladı. Bu kapsamda yakın zamanda Galaxy S24 serisinin yanı sıra Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 modellerinin de güncellemeye kavuşması bekleniyor.