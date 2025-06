One UI 8.5 Güncellemesi Alacak Samsung Telefonlar Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz aylarda çok sayıda telefon için Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini yayınlayan Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesi üzerinde çalışıyor. Peki, One UI 8.5 güncellemesi alacak telefonlar hangileri?

Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung, 8.1 veya 8.1.1 gibi güncellemeler yerine One UI 8.5 güncellemesi yayınlanacak. Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesinin çıkış tarihi henüz açıklanmadı ancak 2026 yılının ocak veya şubat ayında sunulması bekleniyor. Güncelleme kademeli olarak yayınlanacak.

Galaxy S26 serisi One UI 8.5 ile birlikte gelecek. One UI 8.5 güncellemesi alacak Samsung telefonlar arasında Galaxy S25 serisi, Galaxy S24 serisi, Galaxy S23 serisi, Galaxy S22 serisi gibi amiral gemisi modellerin yanı sıra Galaxy A16, Galaxy M35, Galaxy A15 gibi bütçe dostu modeller de bulunuyor.

Android 16 Tabanlı One UI 8.5 Güncellemesi Alacak Telefonlar

Galaxy S Serisi

Galaxy Z Serisi

Galaxy A Serisi

Galaxy M Serisi

Galaxy F Serisi

Galaxy XCover Serisi