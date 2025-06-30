One UI 8.5 Güncellemesi Alacak Samsung Telefonlar Ortaya Çıktı
Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesini alacak telefonlar hangileri? Ortaya çıkan bilgilerle birlikte merak edilen soru yanıtlandı. İşte detaylar!
Geçtiğimiz aylarda çok sayıda telefon için Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini yayınlayan Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesi üzerinde çalışıyor. Peki, One UI 8.5 güncellemesi alacak telefonlar hangileri?
Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung, 8.1 veya 8.1.1 gibi güncellemeler yerine One UI 8.5 güncellemesi yayınlanacak. Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesinin çıkış tarihi henüz açıklanmadı ancak 2026 yılının ocak veya şubat ayında sunulması bekleniyor. Güncelleme kademeli olarak yayınlanacak.
Galaxy S26 serisi One UI 8.5 ile birlikte gelecek. One UI 8.5 güncellemesi alacak Samsung telefonlar arasında Galaxy S25 serisi, Galaxy S24 serisi, Galaxy S23 serisi, Galaxy S22 serisi gibi amiral gemisi modellerin yanı sıra Galaxy A16, Galaxy M35, Galaxy A15 gibi bütçe dostu modeller de bulunuyor.
Android 16 Tabanlı One UI 8.5 Güncellemesi Alacak Telefonlar
Galaxy S Serisi
- Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, Galaxy S25 Edge
- Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, Galaxy S24 FE
- Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, Galaxy S23 FE
- Galaxy S22, S22+, S22 Ultra
- Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, Galaxy S21 FE
Galaxy Z Serisi
- Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4
- Galaxy Z Fold Special Edition
Galaxy A Serisi
- Galaxy A16, Galaxy A15, Galaxy A14
- Galaxy A06
- Galaxy A73
- Galaxy A56, Galaxy A55, Galaxy A54, Galaxy A53
- Galaxy A36, Galaxy A35, Galaxy A34, Galaxy A33
- Galaxy A26, Galaxy A25, Galaxy A24
Galaxy M Serisi
- Galaxy Galaxy M35, Galaxy M34, Galaxy M33
- Galaxy Galaxy M56, Galaxy M55, Galaxy M55s, Galaxy M54, Galaxy M53
- Galaxy Galaxy M06, Galaxy M05
- Galaxy Galaxy M16, Galaxy M15
Galaxy F Serisi
- Galaxy F06, Galaxy F05
- Galaxy F56, Galaxy F55, Galaxy F54
- Galaxy F16, Galaxy F15, Galaxy F14
- Galaxy F34
Galaxy XCover Serisi
- Galaxy XCover 7, Galaxy XCover 7 Pro
- Galaxy XCover 6 Pro