Güncelleme Beklenenden Erken Geldi: İşte One UI 8 Alacak Telefonlar

Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi dünkü Galaxy Unpacked etkinliğinde resmen tanıtıldı. Galaxy Z Fold7, Z Flip7 ve Z Flip7 FE modelleri One UI 8'i ilk deneyimleyen modeller olacak.

Samsung, kullanıcılara bir sürpriz yaparak güncellemeyi erken yayınlama kararı aldı. Genelde Android güncellemeleri sonbahar aylarında dağıtılırdı. Dün ise bu gelenek bozuldu. Etkinlikten sonra One UI 8 arayüz güncellemesini alacak modeller de belli oldu.

Android 16 Tabanlı One UI 8 Güncellemesi Alacak Samsung Telefonlar:

One UI 8 sadece bir arayüz güncellemesi değil. Performans anlamında da sıçrama vadeden bu One UI 8 hem Galaxy AI özelliklerini sunuyor, hem de göze daha çok hitap eden bir tema ile daha akıcı animasyonlar, daha hızlı kullanıcı deneyimi ve işlevsellik sunuyor. Samsung'un amiral gemisi modelleri bu güncellemeden nasibini alacak.

Dahası, saatler de One UI 8 güncellemesi alacak cihazlar listesinde yer alıyor. Galaxy Watch 4, 5, 6 gibi eski nesil saatler için yazılım geleceği kesinleşti.

İşte One UI 8 güncellemesi alacak Samsung modelleri tam liste:

Galaxy Tabletler

Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra

Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra

Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra

Galaxy Z Serisi

Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 FE

Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4

Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5

Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6

Galaxy S Serisi