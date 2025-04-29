Galaxy Kullanıcıları One UI 8 İle Hayat Kolaylaştıran Bir Özelliğe Kavuşuyor!

Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini yayınlamakta geciken Samsung, geçtiğimiz haftalarda One UI 8 çalışmalarına resmen start verdi. Şirketin şu anda yeni arayüzünü Galaxy S25 Ultra ve Z Fold 6 gibi amiral gemisi modelleri üzerinde test ettiği biliniyor.

One UI 8 ile ilgili sızdırılan son bilgiler ise, arayüze entegre edilecek kullanışlı bir yapay zeka özelliğini gün yüzüne çıkardı. İddialara göre kullanıcılar, yeni güncellemeyle birlikte videoları yapay zeka desteğiyle detaylı şekilde özetleyebilecek. Bu özellik, özellikle uzun videoları hızlıca anlamak isteyen kullanıcılar için büyük kolaylık sağlayacak.

Videoların Önemli Noktaları Otomatik Olarak Özetlenecek

Samsung’un Android 15 tabanlı yeni arayüzü One UI 8 ile birlikte, yapay zeka destekli pek çok yenilik kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre, "Başlık" isimli yeni bir özellik, videoların hız, görsel içerik ve altyazılarını analiz ederek önemli noktaları otomatik olarak özetleyebilecek.

Bu özelliği benzersiz kılan en önemli detay ise yalnızca YouTube videoları ile sınırlı kalmaması. Aksine, bu sistem tüm web sitelerinde çalışan bir yapıya sahip olacak ve böylece kullanıcılar cihazlarında açtıkları neredeyse her videoyu akıllı özetlerle hızlıca kavrayabilecek.

One UI 8 sadece bu özellikle sınırlı kalmayacak. Yeni arayüzle birlikte; yenilenmiş Tarayıcı ve Hava Durumu uygulamaları, geliştirilmiş ebeveyn kontrolleri, daha akıcı animasyonlar, bölünmüş Hızlı Ayar Panelleri ve yeni widget’lar gibi birçok dikkat çekici iyileştirme de kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyacak.

Samsung'un One UI 8 güncellemesini, yeni nesil katlanabilir cihazlarını tanıttıktan kısa bir süre sonra Galaxy S25, S24 serisi ve diğer desteklenen amiral gemisi modellere sunması bekleniyor. Her ne kadar resmi çıkış tarihi henüz açıklanmasa da, kulislerde 2025’in ikinci yarısı işaret ediliyor.

Peki siz yeni One UI 8'in Başlık isimli yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...