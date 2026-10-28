Galaxy A17 5G'ye Türkiye'de One UI 9 Güncellemesi Geldi

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Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesi 27 Ekim 2026'dan itibaren Türkiye'deki Galaxy A17 5G'lere gelmeye başladı. Güncellemeyi alan kullanıcıların Samsung Members Türkiye'deki ekran görüntüleri sürüm ayrıntılarını içeriyor, Galaxy A35 de aynı gün güncellendi.

Güncelleme Türkiye'de Hangi Sürümle Geliyor?

Samsung'un resmi topluluk forumu Samsung Members Türkiye'de güncellemeyi aldığını yazan ilk kullanıcı, Türkçe güncelleme ekranını dağıtımın ilk günü saat 12.45'te paylaştı. Gün içinde en az 4 farklı kullanıcı ayrı başlıklar açtı. Ekran görüntüsündeki sürüm numarası A176BXXU8DZJ5, paket boyutu 2358,59 MB, güvenlik yaması da 5 Ekim 2026 tarihli.

AndroidPure ve Nokia Power User, Hindistan'daki Galaxy A17 5G'lere gelen sürümün de aynı numarayı taşıdığını yazdı. SammyGuru'ya göre Samsung güncellemeyi telefon için önce 21 Ekim 2026'da Güney Kore'de dağıtmıştı. Samsung Türkiye dağıtımla ilgili bir duyuru yayımlamadığından Türkiye'deki bilgiler kullanıcı bildirimlerine dayanıyor. Dağıtım kademeli ilerlediği için bildirim her telefona aynı gün ulaşmayabilir.

Galaxy A17 Kaç Android Güncellemesi Daha Alacak?

Ağustos 2025'te duyurulan Galaxy A17 5G, Android 15 tabanlı One UI 7 ile satışa çıkmıştı. Samsung'un Türkiye sitesine göre telefon, ilk küresel lansmanından itibaren 6 nesil işletim sistemi yükseltmesi ve 6 yıl güvenlik güncellemesi alacak. One UI 8'den sonra gelen bu sürüm, telefonun 2. büyük Android yükseltmesi. Samsung'un Türkiye sitesi, 28 Ekim 2026 itibarıyla 128 GB depolamalı gri sürümü 17.999 TL'den listeliyor.

SammyGuru, telefonun 4G sürümü Galaxy A17'nin güncellemeyi 23 Ekim 2026'da Güney Kore'de A175NKSU7DZJ3 sürüm numarasıyla almaya başladığını yazdı. Aynı haberde dağıtımın zamanla diğer pazarlara da genişleyeceği belirtildi. Güncellemenin 4G modele Türkiye'de ne zaman geleceği açıklanmadı.

Galaxy A35'e de One UI 9 Geldi mi?

Türkiye'deki Galaxy A35 5G'ler de güncellemeyi aynı gün almaya başladı. Samsung Members Türkiye'de saat 13.46'da paylaşılan ekran görüntüsünde A356EXXUBEZJ2 sürüm numarası, 2717,17 MB boyut ve A17 5G ile aynı güvenlik yaması görünüyor. Samsung'un Haziran 2026'da One UI 9 testlerine başladığı Galaxy A35, güncellemeyi Türkiye'de dağıtılmaya başlanan Galaxy A55'ten 1 gün sonra aldı.

Samsung'un Türkiye sitesi, Android 14 ile satışa çıkan Galaxy A35 için 4 nesle kadar işletim sistemi yükseltmesi ve 5 yıla kadar güvenlik güncellemesi sözü veriyor. Android 17 telefonun 3. büyük yükseltmesi olduğundan geriye 1 yükseltme hakkı kalıyor. Aynı günlerde Hindistan'da güncellenen Galaxy M17, F17 ve M56 ise Samsung'un Türkiye sitesinde listelenmiyor.

One UI 9 Hangi Yenilikleri Getiriyor?

Samsung'un Eylül 2026'daki bültenine göre One UI 9, Ayarlar'a garanti kapsamını, kendi kendine tanılamayı, onarım tahminini ve servis randevusunu bir araya getiren Garanti ve Bakım menüsünü ekliyor. Now Brief'e oluşturulup düzenlenebilen kartlar, My FanCam ile de videoda seçilen kişiyi otomatik takip edip ortalayan bir özellik geliyor. Bültendeki yenilikler arasında Now Nudge, Belge Tarama ve Ses Kaydedici iyileştirmeleri de var.

Bülten model ayrımı yapmıyor ve bu özelliklerin hangilerinin Galaxy A17'de bulunduğu belli değil. Samsung'un Privacy Alerts adlı gizlilik uyarıları için verdiği model listesinde Galaxy A serisinden bir telefon yok. Scam Detection adlı dolandırıcılık tespitinin yeni ülkeleri Japonya, Kanada ve Hindistan; Türkiye listede bulunmuyor.

Güncelleme Nasıl Kontrol Edilir?

Bildirim gelmeyen Galaxy A17 5G ve Galaxy A35 sahipleri, Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle yolundan güncellemeyi elle arayabilir. Kurulumdan önce fotoğrafları ve uygulama verilerini Smart Switch ile yedeklemek, olası bir sorunda veri kaybını önler. Diğer kullanıcıların bildirimlerini Samsung Members uygulamasından takip edebilirsiniz.

Editörün Yorumu

17.999 TL'lik bir giriş seviyesi telefonun Android 17'yi Kore'den 6 gün sonra Türkiye'de alması, Samsung'un 6 yıllık güncelleme vaadini ciddiye aldığını düşündürüyor. Benim çekincem yeniliklerin dağılımında: bülten model ayrımı yapmadığı için A17 sahibi hangi özelliği aldığını ancak kurulumdan sonra görecek. Bu fiyattaki bir telefonun alıcısı için Garanti ve Bakım menüsü, yapay zeka özelliklerinden daha işe yarar olabilir.