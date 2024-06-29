One UI Watch 6 Beta Sürümü İki Yeni Akıllı Saate Daha Geldi!
Samsung'un popüler Galaxy Watch 5 ve 4 serileri için One UI Watch 6 beta sürümü kullanıma sunuldu. İşte detaylar!
Samsung'un One UI Watch 6 beta sürümü artık Galaxy Watch 5 ve 4 serileri için de kullanılabilir durumda.
Yeni sürüm, sağlık takibi ve diğer bazı özelliklerde değişiklikler getiriyor. Öne çıkan özelliklerden biri, Galaxy AI'ınh uyku içgörülerinin geliştirilmesi. Ayrıca kullanıcılar ekrandaki öğeleri seçmek için çimdik hareketini kullanabilecekler.
One UI Watch 6 Beta Nasıl Kurulur?
Galaxy Watch 5 ve 4 kullanıcıları, Samsung Members uygulaması üzerinden One UI Watch 6 beta sürümüne artık erişebilirler. Uygulamada yer alan beta sürüm seçeneğine dokunup "Katıl" seçeneğine basarak güncellemeyi Galaxy Wearable uygulamanıza ve saatinize yükleyebilirsiniz.
One UI Watch 6 beta sürümü, bazı özel modeller hariç olmak üzere Watch 5 ve 4'ün belirli modellerinde kullanılabilecek ancak bu beta sürümü yalnızca Bluetooth modellerinde geçerli olup, LTE modelleri için uygun olmayacak.
Yeni gelişme, Galaxy Watch 7 ve Watch 7 Ultra modellerinin Paris'teki Samsung Unpacked etkinliğinde tanıtılmasından hemen önce yaşandı. Bildiğiniz üzere Galaxy Watch 7, kutudan çıkar çıkmaz Wear OS tabanlı One UI Watch 6 ile birlikte gelecek.
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