Uygun Fiyatlı Amiral Gemisi Arayanlar: OnePlus 12 Yeni Renk Seçeneğiyle Sahalara Dönüyor!

OnePlus, amiral gemisi telefon modelini yenileyerek piyasaya tekrar sürmeyi planlıyor. OnePlus 12 modeli, kullanıcılar tarafından rağbet gören ve sevilen bir telefon modeli olarak bilinirken, marka şimdi bu konumunu daha güçlü bir noktaya taşımaya çalışıyor.

OnePlus, bugün sabah saatlerinde OnePlus 12'nin bir hafta sonra yeni rengi ile satışa sunulacağını söyledi. Yeni Glacial White rengi, ilk olarak 6 Haziran tarihinde Hindistan'da tanıtılacak. İlerleyen aylarda ise tüm dünyada piyasaya çıkması planlanıyor.

OnePlus 12 Yeni Rengiyle Tekrar Sahalara Dönüyor

Henüz telefonun fiyatıyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı. 6 Haziran'da fiyata yönelil bilgiler de netleşmiş ve paylaşılmış olacak. Ancak eğer diğer renklerden çok büyük farklılıklar söz konusu olmazsa, bu da yine Hindistan pazarında 65.000 RS gibi oldukça düşük bir fiyattan satışa çıkacağına işaret eder.

Amiral gemisi arayışında olanlar için oldukça iyi bir seçenek olarak sahneye çıkacak olan telefon modeli Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle destekleniyor. 12 GB RAM 256 GB depolama ve 16 GB RAM ve 512 GB depolama olmak üzere 2 farklı seçeneğe sahip olacak.

One Plus 12 Buz Beyazı rengi, diğer renklerde olduğu gibi QHD+ çözünürlüklü ve 120 Hz yenileme hızı olan ekranıyla gelecek. 6,8 inç büyüklüğünde OLED ekrana sahip olan telefon modeli, kameralarıyla da dikkat çekiyor.

50 MP ana, 48 MP ultra geniş ve 64 MP periskop kameradan oluşan OnePlus 12, 32 MP ön kameraya sahip bir şekilde kullanıcı karşısına çıkacak. Kablosuz şarj teknolojisine de sahip olan telefon, 6 Haziran'da tanıtılacak.