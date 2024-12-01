Merakla Beklenen OnePlus 13R'nin Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı!

Çin merkezli ünlü akıllı telefon üreticisi OnePlus'un yeni üst düzey akıllı telefon modeli OnePlus 13R ile ilgili yeni haberler var. Geçtiğimiz hafta piyasaya sürülen 13 serisinin yaklaşan üyesinin muhtemel teknik özellikleri, sektörek kaynaklar tarafından gün yüzüne çıkarıldı. Detaylar haberde.

Yeni OnePlus 13R Teknik Özellikleri

Aktarılan bilgilere göre yeni OnePlus 13R, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alacak. Telefon, Snapdragon 8 Elite işlemcisini bünyesinde barından abisi OnePlus 13 gibi 12 GB RAM'e ev sahipliği yapacak.

Bağlantı özellikleri tarafında, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, Android 15 ve NFC gibi pek çok teknoojiyi destekleyecek cihaz, 5.860 mAh gibi yüksek kapasiteli bir bataryayla birlikte piyasaya sürülecek. Yeni OnePlus 13R, söz konusu bataryanın yanı sıra 80W'lik hızlı şarjı da destekleyecek. ,

Güçlü işlemcisi, hızlı şarjı ve büyük bataryası ile iddialı bir akıllı telefon modeli olarak sektöre giriş yapacak yeni telefonun serinin ana modeli OnePlus 13'ten daha uygun bir fiyatla satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

Peki siz yeni OnePlus 13R hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...