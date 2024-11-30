OnePlus 13R Performans Testinde: İşte Özellikleri!

Performans testi denildiğinde ilk akla gelen yazılımlardan birisi olan Geekbench henüz duyurulmamış bir akıllı telefonunun özelliklerini daha gün yüzüne çıkardı. Performans testine konuk olan OnePlus 13R modelinin önümüzdeki yılın başlarında OnePlus 13'ün global versiyonuyla birlikte duyurulması bekleniyor.

OnePlus 13R, Geekbench Performans Testinde!

CPH2645 model numarasıyla listelenen bu telefon geçtiğimiz yılın amiral gemisi işlemcisi olan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3'ten güç alıyor. OnePlus 12 modeli de bu işlemciden güç alıyor. OnePlus 12R ise bir önceki işlemci olan Snapdragon 8 Gen 2'yi kullanıyor.

Böylece OnePlus 12R'den 13R'ye geçiş ile işlemci konusunda önemli bir sıçrama yapılmış olacak. Test edilen cihazın 12 GB RAM'e sahip olduğunu ve Android 15 ile çalıştığını görüyoruz, bu da OxygenOS 15 ile geleceğini gözler önüne seriyor.

Tek çekirdek ve çoklu çekirdek testlerinde elde edilen skorlar, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili diğer telefonlar ile benzer seviyede. Daha önceki yıllarda olduğu gibi OnePlus 13R, OnePlus 13'ün biraz daha eski donanıma sahip olan uygun fiyatlı versiyonu olarak karşımıza çıkacak.