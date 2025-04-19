Xiaomi ve Samsung Endişeli: Amiral Gemisi OnePlus 13T, Gümbür Gümbür Geliyor!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus, 24 Nisan'da ana vatanı Çin'de yeni OnePlus 13T modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Marka daha önce cihazın tasarımını, renk seçeneklerini ve ekran boyutunu açıklamıştı.

Son olarak şirket, telefonda kullanılacak işlemci de dahil olmak üzere birkaç yeni detay paylaştı. İşte beklenen OnePlus 13T özellikleri!

Beklenen OnePlus 13T Özellikleri

Mevcut bilgilere göre cihaz, 6.32 inç boyutunda ekranla gelecek. Bu ekran Crystal Shield Glass ile korunacak. Öte yandan telefon, 6000 mAh kapasitesinde bataryadan güç çekerek uzun süreli kullanım sunacak.

OnePlus, kısa süre önce yaptığı açıklamayla 13T modelinin kalbinde Qualcomm’un güçlü Snapdragon 8 Elite işlemcisinin yer alacağını duyurdu. Bu yonga seti Xiaomi 15 Ultra, Samsung Galaxy S25 Ultra ve Oppo Find X8 Ultra gibi üst seviye amiral gemilerinde de tercih ediliyor ve performansıyla dikkat çekiyor.

Gri, pembe ve siyah renk seçenekleriyle karşımıza çıkacak OnePlus 13T, kamera tarafındaysa çift lensli bir sistemle geliyor. Cihazda Sony sensörlü 50 MP ana kameraya, 50 MP telefoto lens eşlik ediyor. Telefoto kamera, 2x optik ve 4x kayıpsız yakınlaştırma sunuyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? OnePlus 13T modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.