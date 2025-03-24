OnePlus'ın Yeni Tableti Performans Testine Girdi! İşlemcisi Çok Güçlü

Geçtiğimiz günlerde Çin'in 3C sertifikasyon veri tabanında görünen OnePlus Pad 2 Pro bu kez Geekbench'te ortaya çıktı. Bu, yeni tabletin hem sergilediği performansı hem de bazı özellikleri gözler önüne serdi.

OnePlus Pad 2 Pro Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

OnePlus Pad 2 Pro isimli yenni tablet Geekbench'te göründü. OPD2409 model numarasına sahip olan tablet tek çekirdek testinde 2 bin 633 puan, çoklu çekirdek testinde ise 7 bin 779 puan almayı başardı.

Geekbench testinde tabletin 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Cihazın RAM tarafında birden fazla seçenek sunması bekleniyor. Geekbench testine göre Android 15 ile beraber gelecek tablette Snapdragon 8 Elite işlemcisi yer alacak.

Bu işlemci iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Önceki söylentilere göre 13,2 inç ekran büyüklüğüne sahip tablet, LCD ekran üzerinde 3.4K çözünürlük sunacak.

Tabletin arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera, ön yüzeyinde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. 10.000 mAh batarya kapasitesiyle dikkat çeken tablet 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

OnePlus Pad 2 Pro Çıkış Tarihi

OnePlus'ın yeni tableti Pad 2 Pro'nun 2025 yılının nisan ayında tanıtılması bekleniyor.