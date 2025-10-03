Bu Telefon iPhone 17 Pro Max'e Rakip Olacak! Tüm Özellikleri Sızdı

Hong Kong merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus, bu ay Çin’de tanıtacağı OnePlus 15 için geri sayımı başlattı. Önümüzdeki haftalarda kullanıcılarla buluşması beklenen cihaz hakkında bugüne kadar pek çok iddia ortaya atıldı. Şimdi ise neredeyse tüm teknik özellikler sızdırıldı. Peki OnePlus 15 neler sunacak? İşte detaylar…

Beklenen OnePlus 15 Teknik Özellikleri

Sızıntılara göre OnePlus 15, 6,78 inç büyüklüğünde 1.5K çözünürlüklü BOE X3 ekrana sahip olacak. Dolby Vision ve 165 Hz’e kadar yenileme hızıyla desteklenen bu panel, Pro XDR teknolojisiyle üst düzey bir görsel deneyim sunacak. Ayrıca HDR Vivid ve HDR10+ sertifikalarına sahip ekran, 1800 nit’e ulaşan tepe parlaklığıyla da dikkat çekiyor.

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile gelecek OnePlus 15, gücünü Qualcomm’un en yeni Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. Cihaza 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB’a kadar UFS 4.1 depolama seçenekleri eşlik edecek. 7.300 mAh kapasiteli dev bataryadan beslenecek telefonun 120W hızlı kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj desteği sunması bekleniyor.

Kamera tarafında ise üçlü kurulum bizi karşılayacak. Bu kurulum OIS destekli 50 MP Sony LYT-700 24mm ana, 50 MP Samsung JN5 15mm ultra geniş açı ve OIS destekli 50 MP Samsung JN5 85mm telefoto kameralardan oluşacak. Ön taraftaki kamera ise belirsizliğini koruyor. İddialara göre OnePlus 15 için şu seçenekler sunulacak:

OnePlus 15 12 GB RAM + 256 GB

OnePlus 15 12 GB RAM + 512 GB

OnePlus 15 16 GB RAM + 512 GB

OnePlus 15 16 GB RAM + 1 TB

OnePlus 15 fiyatı ise şimdilik belirsiz. Model tanıtıldığında açıklanacaktır.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.